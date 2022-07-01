Андрей Тихонов: «Наша мечта – создать в Вурнарах футбольный центр»

Сегодня в России больше половины обращений жителей к госорганам фиксируются в онлайн-формате, а обязанность власти отвечать в соцсетях закреплена законом. В Чувашии, где уже давно Глава республики Олег Николаев и все министры плотно работают с жителями в соцсетях, общение в прямых эфирах отлично зарекомендовало себя как формат удобной и результативной коммуникации.

На этой волне к проведению эфиров при поддержке Центра управления регионом Чувашии подключились и главы муниципалитетов. Так, глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов провел прямой эфир, основной темой которого стало строительство и ремонт социальных объектов.

По данным ЦУР, вурнарцы активны в соцсетях — в 1 полугодии 2022 года они направили в органы власти более 100 сообщений через социальные сети и портал «Госуслуги». И во время эфира от жителей района поступило немало вопросов, в основном они были связаны с ремонтом дорог, благоустройством дворовых территорий, детских площадок, придорожных территорий.

Например, жителей волнует проект по очистке пруда в д. Айгиши. Глава ответил конкретно — на объект выезжал сам, вода спущена, подрядчик свои обязательства выполнит на 100%. Еще жители интересуются, будет ли построен приют для безнадзорных животных. Андрей Тихонов рассказал, что на территории республики планируется создать 4 приюта, но не в Вурнарском районе.

Кстати, вы знали, что Вурнарский район — центр Чувашии? А в самой ее сердцевине – деревня Орауши. Отвечая на вопрос жителей, как планируется отметить самый центр республики, глава рассказал, что уже объявлен конкурс на оформление центра. Планируется благоустроить и набережную реки Вурнарки.

На вопрос о развитии спорта в районе Андрей Тихонов поделился с слушателями мечтой: «Хотим создать футбольный спортивный центр на территории бывшего лицея в Вурнарах, чтобы спортсмены с других регионов приезжали к нам тренироваться. Уже делаем проект, проводим топосъемку».

Подводя итоги эфира, Андрей Тихонов искренне поблагодарил его участников: «Я всегда открыт к общению с жителями района как лично, так и через социальные сети. Очень рад, что у нас есть активные люди, которым небезразличны свои родные поселения. Такой формат общения будем организовывать регулярно».

Кстати, уже на этой неделе 20-21 июля в прямом эфире на официальных страницах в Вконтакте на вопросы жителей ответят главы администраций Ибресинского, Алатырского, Комсомольского районов, Красноармейского муниципального округа и города Алатырь. Подключайтесь– и ваш глава ответит вам в прямом эфире!