Ответы на вопросы с прямой линии УФНС. Часть 2

В ходе «прямой линии» регионального УФНС, которая проводилась в газете «Советская Чувашия», жители республики задавали много вопросов, связанных с имущественными и социальными налоговыми вычетами, сроками подачи деклараций о доходах. На связи с ними была начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Татьяна Васильева. Первая часть вопросов и ответов на них опубликована в «СЧ» от 29 апреля. Сегодня продолжаем разговор на тему получения налоговых вычетов.

«Очень долгую историю» поведала Татьяне Леонидовне жительница Чебоксар Галина Ивановна — ее дочь купила в Москве квартиру. «А я по первому или второму телеканалам слышала, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин говорил о какой-то упрощенной системе получения налогового вычета на покупку имущества. Он сказал, что 20 дней уходит на проверку сделки и 10 дней на перечисление вычета, то есть его можно получить быстрее. Так ли это?»

— Дочка купила квартиру в этом году? — уточняет Татьяна Леонидовна.

— Квартиру она купила в 2019-м, а документы о госрегистрации получила в октябре прошлого года.

— А декларацию на вычет она уже подала?

— Да, в марте этого года, через сайт госуслуг.

— Наверное, через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц?

— Да-да, извините. Мне уже 70 лет, и я не все понимаю. Да еще сейчас в больнице под капельницей лежу.

— Галина Ивановна, если бы ваша дочь еще не сдала декларацию, то в ее личный кабинет налогоплательщика пришло бы сообщение уже с заполненным заявлением по получению вычета в упрощенном порядке, а поскольку декларация подана, то предоставление вычета в упрощенном порядке невозможно.

— Моя дочь немножко денег заняла у коллег, вернуть хотела побыстрее, — объясняет свою настойчивость собеседница.

— Пусть ваша дочь следит за счетом, на который поступят деньги. А то бывает такое: деньги уже пришли, а люди спрашивают — где мой вычет? Начинаем разбираться, а деньги уже на счете, который в декларации указан.

Но 70-летняя женщина хлопочет не только о дочери. Через какое-то время она перезвонила:

— Татьяна Леонидовна, моей знакомой Алене по наследству досталась квартира. 2/3 доли принадлежат ей, а 1/3 — другому человеку, кажется, родственнику. Алена выкупила долю этого собственника в августе прошлого года, где-то за 500 тысяч рублей. Она — женщина в возрасте, но продолжает работать. И хотела бы получить налоговый вычет, это возможно?

— Вы говорили, что меньшую квартирную долю Алене продал ее родственник, кем он ей приходится?

— Какой-то родственник…

— Галина Ивановна, если квартира куплена у взаимозависимого лица, то налоговый вычет на приобретение жилья не предоставляется.

— А-а-а, — явно загрустила собеседница. — Ой, вот сама Алена подошла (видимо, в палату, — Авт.) и говорит, что продавец квартирной доли — родственник мужа.

— Значит, если не родственник самой Алены, то она может заявить вычет. Выздоравливайте, Галина Ивановна.

— Спасибо вам огромное, очень понятно все разъяснили, — откликнулась пенсионерка.

— Меня зовут Нина Семеновна, живу в Чебоксарах. Купила квартиру в прошлом году, в декабре того же года вышла на пенсию. Слышала, что можно получить налоговый вычет за три года, а за какие?

— Да, действительно, для пенсионеров установлен более льготный порядок получения имущественных налоговых вычетов. Вы можете, как пенсионер, получить имущественный вычет на приобретение жилья за три года, предшествующих году, в котором образовался переносимый остаток имущественного налогового вычета. То есть за 2018-2021 годы. Вы планируете работать дальше?

— Да, планирую.

— Тогда вы можете заявить остаток неиспользованного имущественного вычета в последующие налоговые периоды.

Инга из Алатыря спрашивает: «Мы сдавали анализы, УЗИ делали, а квитанции об оплате потеряли. Хотели бы на вычет подать, какие документы нужны? И что делать с квитанциями?»

— У нас есть перечень правительства Российской Федерации, в котором указаны виды лечения, по которым можно заявить социальный налоговый вычет. Если ваш вид лечения попадает в этот перечень, то вам нужно обратиться в учреждение, где вы проходили лечение, и получить справку, в которой будет указана сумма, которую вы потратили на лечебные услуги, а также код услуги. Он необходим налоговой службе для предоставления вычета. Еще нужен договор на лечение. В нем должны быть реквизиты лицензии на медицинскую деятельность. Если их нет, то попросите в лечебном учреждении также копию лицензии. Тогда вам никакие кассовые чеки собирать не нужно.

А Елену Николаевну, проживающую в столице республики, интересует, можно ли рассчитывать на налоговый вычет за лечение в санатории?

— В санаторно-курортную путевку включается стоимость проживания, питания и лечения. На ту часть, что приходится на лечение, вы можете заявить социальный налоговый вычет, — пояснила Татьяна Леонидовна. — Пока будете находиться в санатории, возьмите там справку (чтобы потом приложить к декларации) о стоимости лечения в санатории. И еще будет нужен ваш договор, заключенный с санаторием. Посмотрите, есть ли там ссылка на лицензию об оказании медицинских услуг, если нет, попросите копию лицензии.