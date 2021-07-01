Горожане поделились с главой администрации Чебоксар насущными проблемами

«Подсказывайте, направляйте!»

«Сложность у прямого эфира одна — успеть ответить всем…» — написал сразу же после окончания прямой линии глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в Инстаграм. И все же пообещал дать ответы на все волнующие горожан вопросы, включая и не прозвучавшие в эфире. А их, как уже сообщала «СЧ» в прошлом номере, от чебоксарцев поступило немало — более 200. Многие из вопросов были частного характера и требовали индивидуального разбирательства, остальные — касались общегородских проблем. Поблагодарив горожан за неравнодушие, глава администрации призвал чебоксарцев и дальше проявлять активность. «Подсказывайте, направляйте!» — такими словами завершил он свой пост в сети по итогам линии…

Но вернемся на полтора часа назад, когда в малом зале администрации до эфира оставалось всего несколько минут. Пока за большим столом собирался «штаб» помощников главы администрации — его заместители и руководители структурных подразделений, шла проверка видеосвязи с главами администраций районов города, трех каналов телефонной линии, принимающей звонки граждан, и точкой прямого включения на Красной площади. Напомним, способ записи видеообращений с удаленной точки на прямой линии был опробован впервые. «Стараемся расширять формат общения с горожанами, пробуем новые варианты», — пояснил Ладыков.

Пока одни дороги ремонтируются, другие — размывает дождь

Без вступительных речей Алексей Ладыков сразу приступил к ответам на вопросы. Одна из горячих тем, традиционно волнующих граждан, — дороги. Чуть ли не самая проблемная из них — Лапсарский проезд. «Довожу до горожан, что по этому объекту завершается проектирование. Дорога сложная, как и на улице Гражданской. Наметили реконструкцию на 2022 год, ждем окончания проектирования и экспертизы. Если все получится, к концу этого или в начале следующего года определим подрядчика», — обнадежил Ладыков.

КСТАТИ Всего с 2017 года в столице Чувашии было отремонтировано 103 участка дорог, и доля дорожной сети в нормативном состоянии повысилось с 30% до 64%. А с учетом ремонтируемых в этом году дорог (нынче планируется сдать 10 участков плюс четыре объекта — переходящие на следующий год), этот показатель достигнет 70%, подытожил Алексей Ладыков.

Но пока одни дороги капитально ремонтируются, другие размывают ливни. От участившихся в последнее время проливных дождей многие улицы в городе «плывут», размывается асфальт. Такая ситуация на улицах Ярмарочной, Гагарина, Восточной, Хевешской. Как рассказал член гаражного кооператива «Мирный-2» Анатолий Кочетков, в этом году гаражи возле рынка «Хевешский» подтапливало уже четыре раза, вода стояла чуть ли не до колен. «Мы подавали коллективную жалобу, но вопрос не решается, после потопа в гаражах пахнет тиной, стоит вонь», — посетовал чебоксарец. И предположил, что виной всему рынок, который все расширяется, а ливневку не строит, и потому все течет на дорогу и затем в гаражи. Кстати, пользователи интернета, комментируя выложенные в сеть видео и фотографии, уже прозвали это место «хевешской рекой».

По словам Алексея Ладыкова, вопрос о выделении средств на проектирование и строительство ливневки в этом году рассматривался, но из-за дефицита средств решение не было принято. «Рассмотрим вопрос при уточнении бюджета. Проведем проверку на выдачу всех разрешительных документов на строительство рынка. И в случае выявленных нами нарушений будем обращаться в суд и обяжем застройщика строить ливневую канализацию», — ответил на обращение сити-менеджер.

Комментируя ситуацию в целом по городу, он согласился, что на сегодня ливневая канализация многих чебоксарских улиц, особенно старых, не справляется с обильными дождями. При строительстве же новых городских дорог или реконструкции старых еще на стадии проектирования предусматривается обустройство ливневки. Так что по мере обновления городской дорожной сети ситуация будет исправляться, уверен Ладыков.

Лайфхак по благоустройству двора

Еще одна популярная тема на прямой линии — благоустройство. «Нам все обещают преобразить наш двор, а воз и ныне там», — сетовали чебоксарцы и в интернете, и по телефону. А потому глава администрации дал один общий ответ.

«В городе в этом году, как и в прошлом, реализуется республиканская программа по благоустройству дворов в соответствии с Указом Главы Чувашии, — сказал он. — Нынче мы уже определили подрядчиков по 22-м территориям Калининского, Ленинского и Московского районов. Общая сумма, выделенная на реализацию, составит 314 млн рублей. В состав работ входит асфальтирование, обустройство тротуаров, детских и спортивных площадок, освещение и другие элементы благоустройства. Чтобы попасть в эту программу и обновить свой двор, нужно подготовить документы, в том числе протокол собрания жильцов, причем не одного дома, а всего «пятачка», пользующегося общей территорией».

Весь цикл от подачи документов до включения в программу, по словам Ладыкова, составляет примерно полтора года. Сначала собрание жильцов домов примет общее решение и подаст документы в райадминистрацию, она вместе с депутатским корпусом рассмотрит эти территории, затем выйдет с просьбой в город разработать проект, еще 6-9 месяцев уйдет на изыскание и проектирование. Затем нужно пройти экспертизу и подать заявку на финансирование из бюджета. План по проектированию на следующий 2022 год уже составлен, так что если подавать документы сейчас, то попасть в программу можно будет только на 2023 год.

— Идет ремонт участка проезжей части от улицы Кадыкова до 324-й Стрелковой дивизии, а заодно там ремонтируются тротуары, но ведь они были не такими уж плохими, как наша пешеходная дорожка. Это несправедливо! — возмущена жительница новоюжного района Галина Молякова, пожаловавшаяся на разбитый тротуар вдоль улицы Шумилова до пересечения с Эгерским бульваром.

— Действительно, нередко нас спрашивают, почему ремонтируем одни пешеходные дороги, а другие, что гораздо хуже по состоянию — нет, — заметил Алексей Ладыков. И объяснил, что администрация города участвует в реализации нескольких национальных проектов на территории города и региональных программ, и везде свои требования. Например, дорога на улице 324-й Стрелковой дивизии ремонтируется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». С 2019 года у участников программы появилась возможность восстанавливать сразу и тротуары близ ремонтируемых магистральных дорог. Глупо не воспользоваться такой возможностью, а перенаправить средства на другой объект невозможно, так как все утверждено проектом. Между тем старые пешеходные дорожки, на ремонт которых в бюджете не хватает средств, ждут своей очереди. Вот и Галине пообещали пока лишь поставить на тротуар заплатки.

«Если ломаем хорошее, значит к нему еще не готовы…»

Мы уже упоминали в прошлом номере, что в этот раз на прямой линии особенно остро звучала тема вандализма в городе. Страдают от неряшливости горожан Красная площадь, Кадетский сквер и другие обновленные общественные пространства.

— Как бороться с безответственными гражданами? Испорчены топиарные фигуры, треснул корпус качелей-колец: ведь написано в табличке с правилами по одному кататься на качелях, а залазят на них пять человек… — как крик души звучало видеообращение с Красной площади администратора Сергея, сопровождаемое фотографиями сломанных фигур и арт-объектов.

— А вы сами что предлагаете? — поинтересовался глава администрации.

— Нужно, чтобы горожане чувствовали свою сопричастность к этим объектам, например, участвовали бы в их установке или ремонте, ведь когда сам что-то делаешь — ломать уже не хочется, — поделился мнением Сергей. — Возможно, нужно проводить беседы с молодежью в школах, прививать культуру поведения в общественных местах, предупреждать и детей, и взрослых, какая ответственность грозит за повреждение имущества.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации Чебоксар: «Будем привлекать вандалов к ответственности совместно с правоохранительными органами. А если горожане все равно нас не услышат и будут продолжать ломать, то и не будем больше устанавливать интересные арт-объекты в городе. Значит, мы еще к этому не готовы…»

— Очень печально наблюдать такое, — согласился Алексей Олегович. — Потому что практически через сердце пропускаем каждый элемент благоустройства Красной площади, залива, Московской набережной и других уголков отдыха. Мы все болеем душой за привлекательность города, чтобы горожанам было интересно прогуливаться по нему, чтобы были доступны интересные площадки.

Замена качелей-колец, по словам Ладыкова, стоит около миллиона рублей. «Чтобы этот вопрос решить, нужно заложить средства в бюджет, заказать, установить. Тем временем к нам в город приезжают туристы и видят такую неэстетичную картину», — с сожалением констатировал сити-менеджер и призвал беречь установленные объекты, с уважением относиться к труду тех людей, которые реализовали эти проекты на территории города.

Пока же администрация города вынуждена ставить видеонаблюдение. Именно так удалось побороть вандалов, то и дело ломавших розу у памятника маленького принца на Арбате. Такие же меры будут предприняты при завершении благоустройства сквера у ДК «Салют».

Шумят автолюбители и посетители кафе

Нет покоя ни днем, ни ночью особенно пожилым гражданам от круглосуточных заведений общепита. Шумят по ночам не только подвыпившие посетители таких заведений, но и подъезжающие автомашины, чьи хозяева на полную громкость включают музыку.

— Проведем собрание собственников круглосуточных кафе, обсудим режим их работы и нарушение правил, — откликнулся на ряд похожих вопросов Алексей Олегович.

А вот что касается шума при ремонте дорог, то тут палка о двух концах, заметил глава администрации. «Чтобы не создавать заторов на дорогах днем и ускорить строительство, мы просим подрядчиков работать ночью», — объяснил он и попросил горожан потерпеть до завершения ремонта.

Прозвучала на прямой линии и просьба собаководов делать в городе больше площадок для выгула собак. Родители просили открыть на время каникул школьные стадионы, поскольку детям негде гонять мяч, а пенсионерам — заниматься физкультурой. Несколько вопросов было задано по доступной среде. Уж, казалось бы, в престижном микрорайоне «Новый город» создаются самые благоприятные условия для жителей, оборудуются инклюзивные площадки, а вот пандуса в доме 4 по улице Прокопьева не предусмотрели. Просили инвалиды обустроить и подъемники возле крутых лестниц…

Еще раз напомним, по завершении прямой линии Алексей Ладыков заверил, что все вопросы, в том числе поступившие через соцсети, возьмут на контроль руководители структурных подразделений администрации города. «Все текущие вопросы мы в состоянии решить», — обнадеживающе заявил руководитель администрации города.