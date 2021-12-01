Тысяча вопросов Главе Чувашии

О чистой воде, автобусах, бездорожье, новых школах и многом другом

На пятую, заключительную в этом году прямую линию Главы Чувашии Олега Николаева с жителями республики в региональном вещании телеканала «Россия 24» в пятницу поступило рекордное количество вопросов — более 1300.

Темы, как всегда, поднимались самые волнующие: от борьбы с коронавирусом до транспортного обслуживания, капремонта школ, работы УК, роста цен на продукты питания и услуги ЖКХ. В течение полутора часов в прямой эфир выводили видеовопросы жителей из разных уголков республики, звонки из колл-центра, обращения врачей из «красной зоны», сюжеты журналистов «ГТРК «Чувашия» по самым острым проблемам. А саму трансляцию впервые вел приглашенный журналист — ведущий федерального канала «Россия 24», финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2009» Юрий Богданов.

Прямая линия Главы Чувашии проходила сразу на следующий день после большой пресс-конференции Владимира Путина, поэтому разговор в эфире ожидаемо начался с этой темы. «Президент еще раз подтвердил нацеленность всей системы власти на человека: на поддержку семей, бизнеса, создание комфортных условий. Я для себя это услышал. Мы ровно в таком ключе работаем», — ответил Олег Николаев. А уходящий 2021-й год оценил как «очень сложный». «В здравоохранении было сложно, порою невыносимо. Очень сильно трепало экономику: прежде всего, из-за стоимости стройматериалов, из-за чего приходилось практически в ручном режиме заниматься реализацией нацпроектов в Чувашии». В целом, по словам Главы Чувашии, республика с этой работой справилась достойно. Однако из-за коронавируса не все получилось: не достигнуты показатели в демографии, перенесены сроки завершения строительства двух садиков и шести врачебных амбулаторий…

Проблемы, которые не решались годами

Поречанин, председатель общественного совета района Николай Лоскутов обратился к Главе Чувашии с давней бедой Порецкого района – проблемой чистой воды, попросив проложить водопровод из поймы Суры до села. Первая нитка в Порецком, по словам Главы Чувашии Олега Николаева, уже построена, запланирована и вторая, и в следующем году проблема должна решиться. В республике, к слову, принята программа централизации процесса водоснабжения и водоотведения. В крупных населенных пунктах по единым технологиям строятся очистные сооружения. Для населения — это чистая вода и экология, для бизнеса — развитие.

Сейчас ведется строительство «экологического» долгостроя — Шемуршинского и Батыревского водовода. В прошлом году этот объект по просьбе Олега Николаева поддержало Правительство страны. И уже в следующем году жители Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов начнут получать оттуда качественную воду, а это около 50 тысяч человек.

Напомнил Олег Николаев и о программе замены водопроводных башен, которая второй год проходит в республике. Если в прошлом году обновили около 100 башен, то в этом — уже 130. В это жаркое лето, когда остро встал вопрос с водой в некоторых населенных пунктах, на замену башен направили дополнительные денежные средства — почти 200 млн рублей. «Проблемы видим, все они обозначены в Комплексной программе социально-экономического развития республики. У нас есть четкое понимание, как идти последовательно», — заметил Олег Николаев.

Вакансий больше, чем безработных

А чебоксарец Олег Захаров, слесарь по сборке металлоконструкций, выступил от имени всех, кто вынужден ездить на заработки в другие регионы. «Не планируется ли открыть в Чувашии новые производства?» — спросил он. Вопрос традиционный, ответил Олег Николаев и привел статистику центров занятости: в республике вакансий втрое больше, чем безработных.

Так, требуются руки на Тракторном заводе, где, к слову, в следующем году планируют освоить новое производство тракторов малой и средней мощности. В рамках особой экономической зоны будут строить заводы по переработке леса и производству древесно-стружечных материалов, а на Химпроме заработает завод по производству биопластика и перекиси водорода. В ближайшие пять лет на этом гиганте планируют открыть «зеленую площадку». В планах на следующий год также создание двух частных технопарков. На каждый из них выделяется более 600 млн рублей из федерального бюджета.

А те, кто переобучился через службу занятости, устроившись на предприятие, могут в течение полгода получать доплату от республики.

QR-код для региона

Когда в Чувашии заработают QR-коды для переболевших? Как напомнил ведущий Юрий Богданов, Глава Чувашии был среди инициаторов этой идеи. «Да, мы готовы хоть сегодня. Технически и технологически все для этого есть», — ответил Олег Николаев. В Чувашии уже определены две лаборатории (при Республиканском кожвендиспансере и Городской клинической больнице), где будут принимать анализы на антитела. При этом сам анализ можно сдать в любой больнице. А решение о включении человека в реестр вынесет врачебная комиссия. Так как решения на федеральном уровне о QR-кодах для переболевших еще нет, в Чувашии могут выдавать республиканские QR-коды. В будущем, если систему одобрят на уровне страны, их «выгрузят» в единую базу и человек сможет воспользоваться QR-кодом по всей стране.

ОСОБАЯ ТЕМА Чтобы не стать пациентом «красной зоны» В Чувашии еще не набран необходимый уровень коллективного иммунитета. На конец прошлой недели в республике вакцинировались около 515 тысяч человек взрослого населения, это примерно 68% от плана в 80%. Поэтому обращение врача-гериатра Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Нины Сидоровой, которая вышла в эфир прямо из «красной зоны», еще раз напомнило о важности сделать прививку. «Одними из первых вакцинировались медики и, как видите, все живы. Несмотря ни на что, продолжаем бороться за жизни. Мы такие же люди: хотим видеться с семьями чаще, заниматься с внуками и детьми. Да, сейчас есть свободные койки, но если не сделать правильный выбор, можно неожиданно для себя стать нашими пациентами. Нужно просто вакцинироваться», — призвала врач.

Квест под названием «уехать на работу»

Не сходит с повестки дня уже много лет и вопрос транспортного сообщения между Чебоксарами и Новочебоксарском. Этой проблеме журналисты «ГТРК «Чувашия» посвятили репортаж, попытавшись утром уехать из Новочебоксарска. Говорить о своих каждодневных мытарствам новочебоксарцы просто устали… Перевод маршрутов на автобусы среднего и большого класса — временный выход, в дальнейшем проблему будут решать глобально в рамках Чебоксарской агломерации. Первые шаги намечены уже на следующий год. «Если перевозчики будут готовы работать в новых условиях, то добро пожаловать. А если не захотят или будут неспособны, тогда мы будем решать через другие инструменты, в том числе через государственного игрока на этом рынке», — заявил Олег Николаев.

Дорожную тему продолжил вопрос с улицы Гражданской в Чебоксарах. Из-за затянувшейся реконструкции жителям приходится ходить в кромешной темноте (на одной стороне улице просто-напросто нет фонарей) и по заваленным снегом газонам. А пешеходы пересекают дорогу на свой страх и риск… Хоть к этому времени первый этап планировалось завершить. «Жители в соцсетях пишут, что буквально готовы сами принести ведро песка или взять в руки лопаты», — передает с места событий журналист ГТРК «Чувашия». Ситуация, по словам Олега Николаева, должна улучшиться в следующем году…

Сразу четыре школы

Жители микрорайонов «Радужный», «Солнечный» и «Университет» спросили у руководителя республики, когда там появятся школы. В последнем, как рассказал Олег Николаев, школу построят и введут в эксплуатацию к 1 сентября 2023 года. «Мы уже получили все одобрения. В бюджете на 2022 и 2023 год соответствующие средства предусмотрены. Нужно провести конкурсные процедуры, начать строительство и вести его таким образом, чтобы завершить к 1 сентября 2023 года», — ответил Глава Чувашии.

ЦИФРЫ В этом году в республике запустили программу капремонта образовательных учреждений, рассчитанную на 5 лет. Определены 190 школ и свыше 100 детских садов, имеющих износ более 50%. В этом году капитально отремонтировали 53 школы и 35 дошкольных учреждений. А по федеральной программе капремонта школ, реализацию которой Правительство России начнет в следующем году, приведут в порядок еще 75 школ республики. В инфраструктурные проекты республики в ближайшие три года будет вложено около 13 млрд рублей.

По школам в двух других столичных микрорайонах, по его словам, ситуация немного сложнее. Главная проблема — в неисполнении застройщиком своих обязательств по обеспечению социальной инфраструктурой в рамках комплексной застройки территорий. Но есть и другие трудности: в «Радужном» для школы отвели территорию со сложным рельефом, а в «Солнечном» предназначавшийся для школы на 1400 мест земельный участок оказался маловат по площади. Сейчас там подбирают новое место для учебного заведения. Тем не менее для жителей «Солнечного» есть хорошие новости: в соседнем микрорайоне №14 (за «Лентой») в следующем году должно начаться строительство школы. Планируется приступить в грядущем году к возведению еще двух школ: в микрорайонах «Акварель» и «Новый город».

Таким образом, в новом году в столице республики ожидается начало строительства сразу четырех учебных заведений.

Да будет газ

На дворе 21 век, а в Заволжье до сих пор обогревают дома дровами и углем. Прокладка газовых труб началась в прошлом году, но пока газа на этой территории нет. Когда туда придет голубое топливо, поинтересовались тамошние жители. И не придется ли им платить из собственного кошелька за подключение к трубе?

Как заверил Олег Николаев, газ придет в заволжские поселки в 2022 году, хотя были риски, что дело отложится до 2023 года. «Труба на сегодняшний день готова, и газ мог бы пойти хоть сегодня, если бы была ГРС (газораспределительная станция). Мы договорились (с «Газпромом» — автор), что в конце второго квартала следующего года ГРС будет сдана в эксплуатацию. И, самый край, к осени люди получат газ. Естественно, к этому времени мы должны реализовать и подведение газа к индивидуальным домам. Благо есть программа догазификации», — заверил руководитель республики.

По этой программе отдельные категории граждан, в частности многодетные семьи, смогут компенсировать свои затраты на подведение газа в размере 20 тысяч рублей из республиканского бюджета.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

О чем еще спрашивали жители республики?

На прямую линию обратились и обманутые дольщики строительной компании «Лидер». Эту тему, кстати, Олег Николаев держит на личном контроле. Буквально на днях был утвержден план-график по каждому объекту. Согласно нему, к концу 2023 года все дома должны быть достроены. Из них пять — в следующем году, остальные девять — в 2023 году. Против застройщика возобновлена процедура банкротства, объекты планируют достроить за счет средств Фонда защиты прав обманутых дольщиков.

Жители Чебоксарского района попросили увеличить размер финансирования проектов по инициативному бюджетированию с 10 до 15 млн рублей на каждое сельское поселение. «Я не возражаю. Но мы пока исходим из принципа: все проекты инициативного бюджетирования мы поддерживаем. Если есть инициатива жителей республики, значит это нужно реализовать», — сказал Глава Чувашии. И сообщил, что на 2022 год прошли отбор 757 проектов, в числе которых ремонт дорог и строительство других важных объектов на селе. Помимо них в план на следующий год перешли 105 проектов, не получивших финансирования в 2021 году. На них будет выделено 659 млн рублей из республиканской казны.

В Канаше пожаловались на туалеты во дворах жилых домов рядом с городским рынком. Хоть вопрос и находится в ведении местных властей, руководитель республики пообещал разобраться. И добавил, что республиканская программа благоустройства дворовых территорий, на которую выделяются внушительные суммы, продлится еще три года. Ее задача — привести в порядок каждый двор в республике.

А житель Шихазан Канашского района посетовал, что на стеле, установленной в селе в прошлом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, не досчитался фамилий своих родственников. Хоть на фронт их ушло сразу шестеро.

Активнее всего вопросы на прямую линию присылали жители Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Цивильска и Цивильского района, Алатыря и Алатырского района. Каждому адресату независимо от канала, по которому было отправлено обращение, обещали дать развернутый ответ.