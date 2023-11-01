Волонтеры УФНС Чувашии активно ведут благотворительную работу

Дорогами добра

Работники Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике — душевные, отзывчивые люди. Молодежным советом Управления создана группа «Волонтер 21», которая активно ведет благотворительную работу. В течение года волонтерами проведено несколько мероприятий. Расскажем о том, что сделано в этом году.

21 марта

Волонтерский актив «Барбоскин&» обратился с просьбой оказать содействие в покупке кормов и медикаментов для животных, которые находятся в пунктах передержки. В связи с этим Молодежный совет Управления объявил сбор средств.

В результате были закуплены необходимые медикаменты и различные продукты питания для собак. Их передали волонтерскому активу «Барбоскин&» на благотворительной ярмарке.

12 апреля

Молодежный совет продолжает знакомить вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик с местными достопримечательностями.

В честь празднования Дня космонавтики был организован выезд в Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. Николаева, находящийся в селе Шоршелы.

Большое впечатление на гостей произвели родительский дом А. Николаева, экспозиция музея, демонстрирующая предметы экипировки и быта космонавтов, историю их полетов в космос, а также аллея космонавтов с деревьями, посаженными знаменитыми посетителями мемориального комплекса.

В завершение экскурсии всем были вручены памятные кружки с изображением музея и шоколадки с символикой налоговой службы.

17 апреля

В преддверии Национального дня донора в России более 20 сотрудников Управления сдали кровь в Республиканской станции переливания крови. Больше доноров — больше спасенных жизней.

25 апреля

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике присоединилось к международной акции «Сад памяти». Под чутким руководством специалистов Чебоксарского лесничества было посажено свыше 6 тысяч саженцев на территории более 1 гектара.

31 мая

Руководитель Кугесьского детского дома-интерната обратился в Управление с просьбой о помощи. В преддверии Международного дня защиты детей для ребят была организована концертная программа. Ребята с восторгом смотрели представление, фокусы, шоу мыльных пузырей, пели песни, танцевали.

31 мая и 6 июня

43 сотрудника сдали кровь ради спасения жизни людей, нуждающихся в препаратах из донорской плазмы, альбумина и иммуноглобулина, которые применяют при тяжелых состояниях здоровья.

3 августа

Представители Управления помогли матери погибшего на СВО в октябре 2022 года бойца Р. Хинальского с покраской фасада дома. Младший сержант Р. Хинальский за проявленное мужество в ходе СВО был награжден орденом Мужества посмертно.

30 августа

Ежегодно по инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» проходит мероприятие федерального масштаба — Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Сотрудники Управления присоединились к социально значимой акции. Волонтеры и экодобровольцы очистили территорию в 1 га и собрали 700 мешков мусора.

31 октября и 16 ноября

Продолжается работа по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО. Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике закуплены вещи для военнослужащих на сумму 140 тыс. рублей.