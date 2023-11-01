Пожилые люди стремятся оказать посильную помощь участникам спецоперации

Одни плетут маскировочные сети, вторые собирают гуманитарные наборы, третьи пишут письма со словами благодарности. А «серебряные» волонтеры из деревни Клычево Чебоксарского округа изготовили свечи своими руками. Как объясняют волонтеры, простая в изготовлении вещь способна в зимних условиях облегчить, а то и сохранить жизнь солдату. Горит такая свеча от четырех до восьми часов. А еще ею можно обогреть палатку, согреть руки, высушить вещи и вскипятить воду в полевых условиях. Такие свечи «серебряные» волонтеры делают из подручных материалов: жестяных банок и гофрокартона, заливая внутрь парафин и воск.

Несмотря на солидный возраст — 92 года — поддержать наших защитников решила и Антонина Александровна Барышева из Алатырского муниципального округа, ставшая участницей проекта «СВОя семья», который реализуют на базе Алатырского комплексного центра социального обслуживания населения. Узнав, что «серебряные» волонтеры вяжут носки для бойцов СВО, пенсионерка тоже присоединилась к ним, вспомнив, как в детстве помогала фронту. «Если тыл забудет, где фронт, фронт будет там, где был тыл», — напоминает бабушка Тоня.