В состав очередной партии гуманитарного груза для бойцов вошли антидроновые ружья

Антидроновые ружья, два автомобиля высокой проходимости, стройматериалы, спальные мешки — эти и многие другие нужные вещи доставили нашим бойцам в зону проведения СВО. В партию груза, собранного по поручению Главы Чувашии фондом «Перле» вошли и более 500 экземпляров книг по истории и культуре России, напечатанные в республике для школьников подшефного Бердянского района.

Перспективы дальнейшей совместной работы руководитель администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов на месте обсудил и с руководством полка, в котором служат чувашские бойцы, и с главой Бердянского района Алексеем Кичигиным. На встрече с Кичигиным речь шла о работе наших строительно-ремонтных бригад (недавно, кстати, они установили в районе очередную водонапорную башню, обеспечив чистой водой сразу три села), и о новых поставках бердянцам продукции чувашских предприятий — в местных магазинах ее можно найти на отдельных стеллажах, украшенных символикой Чувашии.

Людмила Григорьева