В оздоровительных лагерях Чувашии следующим летом отдохнет на 1400 ребят больше

Чувашия прошла конкурсный отбор Минпросвещения РФ на создание быстровозводимых конструкций в детских лагерях. В 2024 году два новых жилых корпуса появятся в лагере «Звездный» Цивильского муниципального округа. На это из федеральной казны выделено 64 млн рублей. Это уже вторая победа, сообщил в своем телеграм-канале министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Этим летом республика выиграла еще один конкурсный отбор — благодаря чему двумя быстровозводимыми корпусами пополнится и лагерь «Березка» г. Чебоксары. Кроме того, 35 млн рублей из федерального бюджета пойдут на капитальный ремонт пищеблока и медицинского блока в лагере «Звездный» в 2025 году — тоже по итогам конкурса.
Опубликовано: 19 октября 2023 г.
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