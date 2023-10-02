В оздоровительных лагерях Чувашии следующим летом отдохнет на 1400 ребят больше

Чувашия прошла конкурсный отбор Минпросвещения РФ на создание быстровозводимых конструкций в детских лагерях. В 2024 году два новых жилых корпуса появятся в лагере «Звездный» Цивильского муниципального округа. На это из федеральной казны выделено 64 млн рублей. Это уже вторая победа, сообщил в своем телеграм-канале министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Этим летом республика выиграла еще один конкурсный отбор — благодаря чему двумя быстровозводимыми корпусами пополнится и лагерь «Березка» г. Чебоксары. Кроме того, 35 млн рублей из федерального бюджета пойдут на капитальный ремонт пищеблока и медицинского блока в лагере «Звездный» в 2025 году — тоже по итогам конкурса.