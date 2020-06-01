Начало летней кампании в детских лагерях перенесли на 1 июля

Вместо бодрых отрядных речевок и кричалок в детских лагерях слышится только щебетание лесных птиц. Из-за пандемии коронавируса обычно полные в это время детские здравницы пока пустуют — начать летнюю оздоровительную кампанию в республике рассчитывают 1 июля. Эту дату при условии благоприятной обстановки регионам рекомендовали в Роспотребнадзоре и Минпросвещения России. На днях врио Главы республики Олег Николаев проверил готовность загородных лагерей к приему детей в связи с новой ситуацией.

С 1 июля готовы открыть первую смену 15 детских здравниц республики. Летняя кампания, как отметила первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алевтина Федорова, пройдет с рядом изменений. Так, в соответствии с новыми методическими рекомендациями количество отдыхающих в смену сократится вдвое. Самих смен будет две — в июле и августе по 21 дню. Ранее, напомним, рассматривался вопрос о продолжительности отдыха в 14 дней. Родителей также преду-преждают, что посещать детей во время смены они не смогут, а сотрудники будут работать в лагере вахтами — такие меры направлены на то, чтобы исключить случаи заболевания коронавирусом. О старте заявочной кампании — вопросе, за который больше всего сейчас переживают родители, в республике пока не объявили. В Минобразования Чувашии сообщили, что готовы организовать ее, если потребуется, в ускоренном режиме — за 10 дней до заездов детей.

Во всех лагерях к приему детей полностью готовы: сформированы штаты, вожатые прошли обучение, обновлены корпуса. В лагере «Солнышко» рядом с деревней Шомиково Моргаушского района, к примеру, провели косметический ремонт всех спальных корпусов, оборудовали их звуковым оповещением, освежили актовый зал, столовую, оснастили медицинский кабинет, подготовили территорию. Свой отпечаток наложила и пандемия — для детских здравниц вышли новые санитарные правила, которые обязывают их усилить контроль за безопасностью детей.

По словам директора санаторно-оздоровительного комплекса «Солнышко» Сергея Курмышева, здесь произведут дополнительную обработку лагеря, закупят антисептические средства, установят дозаторы и облучающие лампы для помещений.

И если в прошлом году в «Солнышке» могли отдохнуть 360 человек за одну смену, в нынешнем лагерь примет не больше 220 ребят. От массовых мероприятий в клубе придется отказаться, а в столовой столы уже расставили на необходимом расстоянии друг от друга. К перспективе «невыездной» работы во время смены сотрудники относятся с пониманием. «Будем жить здесь, если потребуется», — говорят работники кухни.

…Аромат свежескошенной травы, на футбольном поле дожидаются мальчишек и девчонок несколько мячей, на уличном рукомойнике антибактериальное мыло — все готово к встрече ребят и в лагере «Березка», находящемся на балансе города Чебоксары. Это популярное у чебоксарской детворы место отдыха работает круглый год, а в летние каникулы обычно заполнено на 100%. Олег Николаев осмотрел палаты, в которых будут жить ребята, заглянул в столовую и пищеблок, прошелся по огромной и ухоженной территории лагеря. Детально ознакомился с медблоком и пообщался с медперсоналом здравницы. «Готовы работать. Скучаем без детей», — заверила заведующая медпунктом.

Обратил внимание Олег Николаев и на большой 25-метровый бассейн под открытым небом. Его, кстати, капитально отремонтировали совсем недавно — в 2018 году. До этого, около десяти лет, он не использовался. «Вот дети, наверное, довольны!» — предположил врио республики. «Еще бы!» — ответили в лагере. В чашу из местной котельной подведена горячая вода, так что купаться «березовцам» комфортно — температура воды 22 градуса.

Последние приготовления и в республиканском санатории «Лесная сказка»: здесь приводят в порядок территорию, из машины разгружают новую мебель. До недавнего времени здесь располагался обсерватор для прибывших из-за рубежа, 2 июня оттуда выехали последние находившиеся под медицинским наблюдением люди, и теперь санаторий полностью готов к приему детей со всей Чувашии. Как сообщила главный врач Ирина Волкова, этим летом «Лесная сказка» будет работать в качестве здравницы для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении — здесь планируют принять около 300 отдыхающих по направлению «Мать и дитя».

Олег Николаев ознакомился с медицинским оснащением санатория и жилыми корпусами. Как обсерватор, отметила главврач, продолжит свою работу подразделение «Лесной сказки» санаторий «Алый парус». По данным на конец прошлой недели, там находились 14 человек, которые приехали из Китая, Турции и Испании. А в пятницу туда дополнительно заехали 65 человек — это сотрудники МВД, которые после изоляции отправятся в командировку. «В «Алом парусе» на сегодняшний день достаточно мест для размещения нуждающихся в изоляции», — отметила Ирина Волкова.

— В целом подготовленность лагерей — на высоком уровне, но появились новые требования в связи с коронавирусной инфекцией, необходима серьезная организационная работа и, соответственно, финансовое обеспечение, — подвел итоги поездки Олег Николаев. — Думаю, мы найдем решение. Нам важно обеспечить безопасность детей. Задача — тщательно подготовиться, предусмотреть все возможные нештатные случаи и, конечно, принять все меры, чтобы их не допустить.

Фото Ольги Казаковой:

В «Березке», как и в других детских лагерях, пока пустынно. Меньше чем через месяц они должны открыться.