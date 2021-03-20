Детей ждет летний отдых в лагерях

Готовимся на все сто, ждем федеральных решений и быстро реагируем…

Со следующей недели во всех школах Чувашии начинаются весенние каникулы, между тем, в правительстве республики активно обсуждается вопрос, как будут отдыхать школьники предстоящим летом. Предложения о том, как в этом году проводить летнюю оздоровительную кампанию с учетом того, что ковид все еще не побежден, звучали в минувшую пятницу на заседании оперштаба по коронавирусу.

Вопрос более чем актуальный и волнует многих родителей, ведь уже с 27 марта должен стартовать первый этап заявочной кампании на приобретение путевок для детей из малоимущих семей и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Между тем, по новым санитарным правилам организации отдыха и оздоровления детей, учреждения должны заранее прислать в Роспотребнадзор уведомление о готовности организовать отдых для детей. Если это загородный лагерь, то заявку нужно отправить за два месяца до его открытия, если пришкольный – то за месяц до начала сезона отдыха. При этом он должен иметь обязательное санитарное эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям.

«Мы для себя уже наметили ряд мероприятий исходя из новых правил: это и предварительная дезинфекция, и добровольная вакцинация вожатых, которые будут работать с детьми. Словом, готовы совместно с Минздравом республики и управлением Роспотребнадзора отработать каждую деталь», — заверила вице-премьер правительства Чувашии – руководитель Минобразования республики Алла Салаева. И предложила заполнить лагеря на 100 %, выразив готовность своего ведомства совместно с Минздравом республики взять ответственность по качественной организации детского отдыха и безопасного пребывания школьников в лагерях.

Алла Салаева, вице-премьер правительства Чувашии – руководитель Минобразования республики: «Этим летом детей планируют принять 14 муниципальных оздоровительных лагерей и 11 учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты республики. Традиционно откроются лагеря с дневным пребыванием детей при школах и домах творчества».

С мнением министра дать наконец возможность юным жителям Чувашии полноценно отдохнуть летом согласился и Глава Чувашии Олег Николаев. Он напомнил, что и главный санитарный врач России Анна Попова недавно заявляла, что необходимо сделать все возможное, чтобы этим летом как можно большее детей было охвачено оздоровительным отдыхом, при этом нужно максимально предусмотреть все необходимые меры безопасности.

Пока специалисты регионального управления Роспотребнадзора могут лишь предложить организовать летних отдых с учетом норм, принятых еще летом 2020 года (напомним, в прошлом году дети Чувашии так и не смогли отдохнуть в загородных лагерях). В них, например, прописано, что в оздоровительных лагерях на территории региона запрещается пребывание детей из других субъектов страны. Отряды или группы должны быть заполнены не более чем на 50 %. Нельзя организовывать палаточные лагеря. Заезд детей и сотрудников должен быть одновременным. Кровати в корпусах необходимо расставлять на расстоянии полутора метров друг от друга…

«Безусловно, условия поставлены жесткие, но они были необходимы в целях недопущения распространения коронавируса», — объяснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева. Сегодня же, на фоне улучшения ситуации, Роспотребнадзор рассматривает вопрос о внесении изменений в действующие правила, которые, по словам Елена Геннадиевны, еще будут обсуждаться на межведомственных совещаниях.

Так, изучаются предложения увеличить наполняемость лагерей с 50% до 75 % и разрешить принимать детей в лагерь при наличии только двух справок – об эпидокружении и о контакте с ковидными больными. Рассматриваются вопросы о необходимости еженедельного обследования персонала на коронавирус, ставится задача привить от ковида не менее 75 % всех сотрудников. Нормативного документа по новым предложениям нет, но в ближайшее время картина прояснится, и информация будет доведена до лагерей – пообещала Елена Прокопьева.

«Уверен, правильные решения совместными усилиями скоро будут приняты, тем более что сроки действительно поджимают, — подытожил обсуждение Олег Николаев. — Пока ставим задачу подготовить лагеря на все сто. Что касается путевок, то будем рассчитывать на 75-процентное заполнение, при этом готовимся быстро трансформировать ситуацию с учетом принятия каких-то решений из федерального центра. Так что запускаем в работу продажу путевок, а там по ходу кампании, к середине апреля или в начале мая, уже будем понимать всю нормативную базу по ограничениям. Отмечу, требования к лагерям пока остаются максимальными – смягчать их всегда легче, чем ужесточать».