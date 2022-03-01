26 марта начнется запись в детские лагеря, а 1 апреля — в первые классы

Накануне старта записи детей в первые классы и летней оздоровительной кампании в детских лагерях республики в министерстве образования и молодежной политики Чувашии провели большое онлайн-собрание для родителей. Мамам и папам будущих первоклассников и школьников, собирающихся летом отдохнуть в местных здравницах, в деталях объяснили, когда и как будут принимать документы в школах, рассказали о новшествах этого года и ответили на самые волнующие родителей вопросы.

Не надо жечь костры

В новом учебном году прием первоклассников будут вести 387 из 408 образовательных организаций республики. По предварительным данным, первый раз в первый класс пойдут более 16800 мальчиков и девочек. Эта цифра, не без радости отметил ведущий собрания, первый заместитель министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин, из года в год растет. Так, в нынешнем учебном году за парты впервые сели около 16500 ребят. В лидерах, конечно, Чебоксары – здесь готовятся принять свыше девяти тысяч первоклашек. Соответственно, в некоторых школах ожидают наплыв заявлений о приеме – например, в чебоксарских школах № 6, 31, 53, 56 и 65. Но, как заверил выступающий, этот вопрос решается администрацией Чебоксар. В этих учебных заведениях планируют открыть максимально возможное число первых классов. А чтобы нагрузка на школы была равномерной, в этом году в городской администрации внесли изменения в территориальное закрепление микрорайонов по восьми школам: № 20, 49, 22, 54, 45, 23, 27 и 31.

Кстати Всю необходимую информацию о приеме детей в первый класс можно найти на официальных сайтах муниципалитетов республики. Там, в частности, родители могут узнать, к какой школе приписан их дом и какой требуется собрать пакет документов. А на сайте Минобра республики с прошлого года работает чат-бот, который в автоматическом режиме отвечает на все вопросы по записи в первые классы. В период приемной кампании во всех районах и городах будут действовать также горячие линии. Республиканская горячая линия – (8352) 56-53-75.

Особых изменений в приеме детей в первый класс на следующий учебный год в республике, как сразу оговорился Алексей Лукшин, не предвидится. А механизм уже давно отработан в школах республики. Как и прежде, запись будет электронной и пройдет в два этапа. В первый, с 1 апреля по 30 июня, документы примут на детей, имеющих преимущественное право на зачисление в школы, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Причем, постоянная прописка или временная – значения не имеет, они обладают одинаковой юридической силой. К первоочередникам относятся, как напомнил первый заместитель министра, дети, чьи старшие кровные братья или сестры уже учатся в этой школе, а также дети военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии и УФСИН и некоторых других категорий. В «первую волну» оригиналы документов нужно предоставить в школу до 1 июля. А затем в течение 3 дней руководитель учреждения издает приказ о зачислении.

К сведению От 6 лет 6 месяцев до 8 – столько лет должно быть ребенку, идущему в первый класс, на 1 сентября 2022 года. В ином случае необходимо предоставить справки, подтверждающие физические и умственные способности малыша.

Во второй этап, с 6 июля по 5 сентября, заявления можно подать в школы, к которым дети по прописке не относятся. В этом случае приказ оформят в течение пяти дней с момента получения оригиналов документов. Затягивать с оригиналами не стоит, посоветовали на собрании. А перечень документов можно найти на сайтах школ.

Принимать заявления будут как дистанционно (через образовательный портал Чувашии edu.cap.ru и портал Госуслуг), так и придя лично — в день старта записи в первый класс первого апреля, в школах, где заполнить документы помогут операторы. Многие родители интересуются, как в таком случае формируется очередь – не окажется ли заявление, поданное через Госуслуги впереди заявки, поданной через образовательный портал, или наоборот. Переживать не стоит. Как заметил Алексей Лукшин, через какой портал были поданы заявления, значения не имеет – все данные стекаются в единый общий список. В нем с точностью до миллисекунды отображается время отправки каждой заявки. Это и будет определяющим фактором в определении места в очереди.

К слову, через Госуслуги прием заявлений в первый класс в этом году будет проходить в республике впервые. Первого апреля ровно в 8 утра на портале будет доступна специальная форма для подачи заявления. Кстати, на собрании родителям посоветовали воспользоваться именно Госуслугами. Так как там уже заполнены многие данные, в том числе и детей, и они автоматически «подтянутся» при составлении заявления. Это сэкономит время, которое при записи в первый класс, как мы уже отметили, имеет решающее значение. Важное замечание – учетная запись в Госуслугах должна быть подтверждена. Если нет, нужно уже сейчас об этом позаботиться. Сделать это можно онлайн через личный кабинет банков или обратиться в МФЦ.

Цифра 1 апреля в 8.00 открывается запись в первый класс в школах Чувашии

Спрашивали родители и о том, как формируются списки классов. По словам Алексея Лукшина, принцип здесь только один: должно быть равное соотношение мальчиков и девочек. А что касается предварительного распределения первых классов на «А» и «Б» в зависимости от пожертвований родителей в фонд школы (такую ситуацию описал один из родителей, приславший вопрос на онлайн-собрание), назвал такие действия директора незаконными. «Все понимают, что за это будет ответственность. Формирование классов по принципу жертвовал – не жертвовал, богатый – не богатый недопустимо. Если какие-то активные родители активно жертвуют, это их личное дело. Списки классов, еще раз напомню, у нас формируются посредством электронной системы, которую невозможно обмануть. Каждый родитель может распечатать свой номер в списке, номер заявки, может направить запрос в администрацию школы с пояснением, на каком он месте. Все прозрачно. Поэтому ходить в школы, жечь костры в надежде, что вы придете первыми к оператору, не нужно», — ответил выступающий.

Актуальным был вопрос от родителей, купившим жилье в новостройках. Чебоксарцы спрашивали, относятся ли к той или иной школе строящиеся, но еще не введенные в эксплуатацию дома. Ответ был однозначным: пока дом не сдан, соответственно прописка отсутствует, нет и места в школе. А жители Нового города переживали, хватит ли места первоклассникам в 65-й школе. Как ответили в Минобре, проблема касается не только этой школы в Чебоксарах, но и некоторых других. Если в школе, к которой относится ребенок по прописке, отказали из-за отсутствия свободных мест, родители имеют право обратиться в управление образования, где подыщут подходящую школу. «Все дети у нас будут однозначно обучаться, все получат образование», — заверил первый заместитель министра.

«Как будет организован прием первоклашек в школах, которые уйдут на капремонт?» — беспокоились другие родители. Таковых учебных заведений в этом году в республике ожидается немало – 30 (из них 10 в Чебоксарах). Кроме как неудобства в маршруте или смене обучения, обнадежил Алексей Лукшин, проблем не будет. Все остальные моменты отработаны.

Подробно рассмотрели на онлайн-собрании прием в школы особенных ребятишек. «Необоснованных отказов быть не должно. Ребенок имеет право в рамках инклюзии обучаться именно в той школе, к которой относится», — обратился Алексей Лукшин к директорам школ.

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Если не ходил в «подготовишку»

Влияет ли посещение подготовительных курсов для будущих первоклассников на зачисление в школу, поинтересовались родители. «Ходил ли ребенок в «подготовишку» или нет – никакого влияния на прием в школу не имеет. С этим проблем не должно быть. Пишут, что если ребенок ходил на занятия, значит, точно возьмут. Это неправильная информация и противоречит законодательству. У нас все дети имеют право поступать в первый класс, независимо от того, посещали они занятия или нет», — ответил Алексей Лукшин.

Стоимость путевки в лагерь компенсируют

Много вопросов традиционно возникает у родителей перед летним сезоном об отдыхе в детских оздоровительных лагерях. Как сообщила начальник отдела Минобра Наталья Поздеева, этим летом планируется оздоровить более ста тысяч детей. Мальчишек и девчонок готовятся принять 14 лагерей: три частных («Жемчужина Чувашии», «Салют», «Солнышко»), два республиканских («Белые камни», «Росинка») и девять муниципальных («Березка», «Бригантина», «Волна», «Звездный», «Звездочка», «Космонавт», «Романтика», «Соснячок», «Янтарный»). Еще в 319 лагерях организуют смены с дневным пребывание и 14 откроют при центрах соцобслуживания. В бюджетах муниципалитетов на оздоровительную кампанию заложено 114 млн рублей.

Справка «СЧ» До 17 лет включительно дети могут получить путевку в оздоровительные лагеря.

В этом году стоимость путевки продолжительностью 21 день возросла. Она составляет 17111 рублей. Это на 1161 рубль больше, чем в прошлом году. Стоимость путевки в профильные смены – 897 рублей в сутки. При благоприятной эпидемиологической обстановке откроются смены 1 июня. Как и в прошлом году, наполняемость не превысит 75%. Смены так же будут продолжительностью от 10 до 21 дня, а количество смен в зависимости от лагеря составит от 4 до 7.

Старт заявочной кампании намечен на 26 марта. В этот день принимать заявления будут от родителей детей в трудной жизненной ситуации в социальных центрах по месту жительства. В этом списке – дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, из семей беженцев и вынужденных переселенцев, малоимущих семей и другие. В школах Новочебоксарска, Канаша и Канашского района прием заявлений начнется со 2-го апреля, в Чебоксарах – с 9 апреля, а во всех остальных муниципалитетах республики – с 16 апреля.

Прием заявлений на отдых в лагерях также не претерпел изменений. Регистрация заявок, как и прежде, будет идти в единой республиканской автоматизированной системе. Принимать их от родителей операторы будут одновременно во всех школах. Список документов остался прежним: паспорт, оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка, страхового медицинского полиса, СНИЛС родителя и ребенка, при наличии свидетельство об опекунстве. Выдавать путевки будут в школах после 11 мая. Через Госуслуги пока подать заявление на путевку пока невозможно, но, как заверила начальник управления образования Чебоксар Елена Сахарова, перейти на эту систему планируется в следующем году.

Стоимость путевки будет зависеть от доходов семьи. Так, 20% стоимости путевки, или 3422 рубля, оплатят семьи со среднедушевым доходом не более 150% величины прожиточного минимума в республике (а это, напомним, 10756 рублей). 30%, или 5133 рубля, — семьи со среднедушевым доходом от 150 до 200% величины прожиточного минимума. И 50%, если среднедушевой доход в семье превышает 200% величины прожиточного минимума.

Что касается возврата части затрат на путевку по карте «Мир», как в прошлом году, на собрании ответили, что кешбэк на данный момент пока не планируется. Но все может еще поменяться. Информацию пообещали сразу же довести до родителей.