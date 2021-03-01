Шумерлинский лагерь «Соснячок» готовится к приему юных постояльцев

Правда, некоторые родители обеспокоены: говорят, что лагерю не хватает денег на ремонт, и что, если средства не найдутся, он не сможет принять летом детей.

Напомним, «Соснячок» на сегодня единственный муниципальный лагерь Шумерли, в котором ежегодно отдыхают сотни ребятишек, и не только из Чувашии, но и из других регионов страны.

Своих первых постояльцев лагерь, обосновавшийся в сосновом бору близ живописного каскада прудов, принял еще в 1970 году, рассказала корреспонденту «СЧ» его директор Елена Трошина. С тех пор он пустовал всего два лета: в 1994 году, когда решался вопрос о его передаче в ведение муниципалитета, и в 2020-м — во время пандемии коронавируса.

«Несмотря на то, что в прошлый сезон учреждение не принимало детей, работа по поддержанию инфраструктуры велась постоянно. Продолжается она и сегодня», — сообщила директор. Сейчас в корпусах ведется косметический ремонт. А наводить порядок на территории помогают жители города. Многие из них, когда были детьми, отдыхали в «Соснячке», а повзрослев, стали помогать ему. По словам директора, на безвозмездной основе они предоставляли стройматериалы, осветительные приборы, сантехнику, элементы ограждения и многое другое.

Но есть и другие статьи расходов. Чтобы обеспечить безо-пасность детей, лагерю нужны рециркуляторы, бесконтактные термометры и многое другое. Немалых затрат требует и ремонт. Выделенных муниципалитетом средств на решение всех проблем, увы, не хватает, говорит Трошина, поэтому лагерь будет рад любой помощи бизнес-сообщества.

Впрочем, и в администрации Шумерли заверили, что будет сделано все возможное, чтобы дети полноценно отдохнули этим летом.

«Родители могут не тревожиться, «Соснячок» 1 июня примет детей. Помещения подготовим, все необходимые меры безопасности будут соблюдены», — обнадежила заместитель главы администрации Шумерли, начальник городского отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина.

Фото cap.ru

В прошлом году «Соснячок», как и другие лагеря, из-за пандемии не смог принять ребятишек, и капитально отремонтированная летняя эстрада лагеря так и не увидела ни юных артистов, ни зрителей.