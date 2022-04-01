В Госдуме обсудили проблемы детского туризма и отдыха

В Комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры состоялось первое заседание рабочей группы по развитию детского туризма, отдыха и оздоровления при нижней палате парламента. Об этом сообщается 6 апреля.

Как отметила в своем выступлении руководитель рабочей группы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева, развитие детского туризма является приоритетным в стратегии развития туристической отрасли и особо отмечено в поручениях Президента РФ Владимира Путина, а также в национальных проектах.

Салаева указала, что решение основных задач в данной сфере связано с осуществлением трех базовых функций — развитие личности, отдых и оздоровление. На этой основе, по ее мнению, и нужно выработать унифицированные критерии, которые, возможно, станут базой для разработки нового Федерального закона «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации».

Как отметила председатель, для повышения качества детского отдыха и оздоровления необходимо развивать и совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для детского туризма. «Очень важно интегрировать детский туризм, как познавательный вид деятельности, в учебные программы и внеурочные занятия в образовательных организациях», — сказала она.

Салаева особо подчеркнула, что создание рабочей группы позволит разработать современный и действенный инструментарий по стимулированию внутреннего детского туризма, отдыха и оздоровления, выработать единый подход для отбора детей и определения туроператоров, принять единый механизм, который можно будет использовать при распространении государственных субсидий на регионы.

Выступившие на заседании представители профильных организаций также говорили о ряде проблем, мешающих успешному развитию отрасли, в том числе о ведомственных несостыковках. Выступающие отмечали, что необходимо законодательно закрепить понятия, связанные с детским туризмом и отдыхом, и разграничить полномочия между Министерством просвещения РФ и Ростуризмом.

Во встрече приняли участие зампредседателя комитета Сергей Кривоносов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Горняков, а также депутаты от профильных парламентских комитетов, представители министерств и ведомств, общественных организаций, эксперты.

«Известия»