В «Звездочке» обсудили модернизацию и будущее лагеря

…Утро 1 июня выдалось прохладным, но погода не могла испортить праздник в лагере «Звездочка» — здесь в День защиты детей состоялось торжественное открытие первой смены. Кроме детворы в нем приняли участие высокие гости — вице-премьер, министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева и глава администрации Новочебоксарска Павел Семенов.

Справка «СЧ» Лагерь «Звездочка» начал свою работу в 1982 году и более 30 лет принадлежал «Химпрому». С августа 2015 года детское учреждение перешло на баланс администрации города Новочебоксарска.

Дети приезжают в лагерь, чтобы хорошо отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями перед новым учебным годом. «Я уже в третий раз приезжаю в лагерь «Звзедочка» и мне очень нравится здесь, но в следующем году уже не смогу, у меня будут экзамены, — поделился своими эмоциями Никита Платонов. — Сейчас у нас проходил крутой квест — развлекаемся и кайфуем».

А чтобы детям было интересно отдыхать, должны хорошо поработать вожатые. Именно благодаря им проходят различные конкурсы и игры. «Я в первый раз работаю вожатой в лагере, но мне очень повезло с детьми — думала, что будет сложнее. Все круто, — рассказала Дарья Кирьянова. — Мы проводим игры по станциям, квесты. Также в отрядах сидим, разговариваем на разные темы».

Алла Салаева и Павел Семенов пожелали ребятам хорошо отдохнуть и на время забыть обо всех заботах, которые их окружают дома и в школе. Сразу после приветственных слов каждый из 14 отрядов «Звездочки» громко и четко представил свое название и девиз. Среди них нашлось место отрядам «Greenpeace», «Мы-бобры», «Колибри»… Такие имена были выбраны не случайно — первая смена в «Звездочке» посвящена экологической тематике.

АЛЛА САЛАЕВА,

вице-премьер, министр образования и молодежной политики Чувашии: «По поручению Главы республики Олега Николаева мы сегодня разрабатываем единый подход к комплексной модернизации лагерей Чувашии. При составлении проектно-сметной документации мы должны учитывать и вопросы безопасности, и условия для оздоровления, и увеличение количества мест для отдыхающих. Необходимо сделать так, чтобы корпуса и вся инфраструктура отвечали требованиям времени».

Пока ребята принимали участие в различных конкурсах, гости мероприятия отправились на экскурсию по лагерю — все вместе они посетили отремонтированный корпус № 2. В целом капитальный ремонт здания завершен — обновлены фасад и кровля, заменены окна, но пока остаются отдельные недоработки. «Капитальный ремонт одного здания лагеря — это не завершение того, что будет в «Звездочке», — рассказал директор лагеря Дмитрий Шагалин. — Мы устраним все недостатки в отремонтированном корпусе и начнем делать ремонт в других зданиях».

Будущее лагеря обсуждалось на совещании по вопросам работы детского учреждения. В ходе своего выступления Алла Салаева сообщила, что именно на базе «Звездочки» может быть создан центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который будет вести образовательную деятельность в круглогодичном режиме. Вне летних каникул в лагере смогут проводить свои мероприятия разнообразные детские общественные объединения, чтобы ребята могли осваивать новые навыки, заниматься по интересам.

В связи с модернизацией лагеря планируется расширение корпусов детского учреждения — это позволит принимать больше детей.