Детский отдых в этом году должен пройти более удачно, чем в прошлом

Лето, солнце, безопасность

До начала летней детской оздоровительной кампании осталось совсем немного. Как она пройдет в этом году? Готовы ли лагеря принять ребят? Об этом шел разговор 17 мая в детском оздоровительном лагере «Волна», на базе которого состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей республики.

В свете того, что погода в последние дни стояла безжалостно жаркая, идея провести заседание в столь живописном месте в Заволжье оказалась более чем удачной. Да и вопросы, которые обсуждались на заседании, напрямую были связаны с работой как лагеря «Волна», так и загородных детских оздоровительных учреждений в целом.

Открытие смен в детских лагерях запланировано на первое июня, так что пока подготовительная работа продолжается. В этом году лагеря смогут работать при загрузке в пределах 75% от проектной мощности организации, фактически это составляет более 12000 детей. При этом в летний период будут доступны 320 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 14 загородных лагерей, 296 пришкольных и 10 детских лагерей, созданных при организациях социального обслуживания.

«Мы должны выработать единый стандарт, по которому вместе с муниципалитетами, министерствами заходим в летнюю оздоровительную кампанию детей. Четко понимая, что будет обязательным требованием по безопасности, а что вызывает вопросы», — сказала в начале встречи вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Ее слова можно считать лейтмотивом всего заседания Межведомственной комиссии.

На встрече помимо представителей региональных Минобразования и Минздрава присутствовали сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и Росгвардии республики. А также представители муниципальных межведомственных комиссий по отдыху и оздоровлению и руководители детских оздоровительных лагерей.

В этом году для обеспечения безо-пасности недостаточно ограничиться традиционными мерами. Ко всему прочему не дает покоя коронавирусная инфекция, которая вносит свои коррективы. В соответствии с новыми санитарными правилами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора необходимо обеспечить места отдыха детей рециркуляторами, бесконтактными термометрами, антисептиками, дезинфицирующими средствами, дозаторами и средствами индивидуальной защиты.

И еще один важный момент — помимо обязательного обследования персонала на COVID-19 необходимо провести вакцинацию сотрудников. «Загородные лагеря в этом плане представляют особую зону риска, и сотрудники должны быть привитыми. Если у сотрудника или ребенка выявится короновирусная инфекция, особенно если это штамм азиатский или индийский, то скорее всего лагерь превратится в обсерватор. Дети не смогут покидать свои комнаты», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора республики Надежда Луговская.

По словам руководителя ведомства, коллективный иммунитет позволит не допустить распространения вируса. И среди персонала лагеря вакцинированных должно быть не менее 75-80%. Но процент вакцинированных пока еще мал — эта проблема актуальна, например, для Шумерлинского района. Также, чтобы не допустить возникновения вируса среди сотрудников будет проводиться еженедельное тестирование на COVID-19 методом ПЦР.

Но не стоит забывать, что во многих лагерях будут проходить профильные смены с участием дополнительных педагогов, представителей сторонних организаций. На этот счет тоже есть свои предписания. Однозначно, все, кто приезжает в лагерь для проведения интерактивного занятия, должен пройти тестирование в соответствии с санитарными правилами. То есть иметь при себе справку о сделанном тесте ПЦР не ранее чем за 72 часа. При этом проведение массовых мероприятий нежелательно.

Если продолжить медицинскую тему, то, по словам министра здравоохранения Владимира Степанова, в этом году за каждым детским оздоровительным учреждением закреплены 14 медицинских организаций–кураторов. «Первичная медико-санитарная помощь детям в период оздоровления и отдыха будет оказываться в медицинских пунктах оздоровительных организаций. В ближайшее время запланировано проведение семинара с кураторами и медицинскими работниками, отъезжающими для работы в детские оздоровительные лагеря, с привлечением главных внештатных специалистов Минздрава Чувашии по профилям «Педиатрия», «Анестезиология и реаниматология», «Инфекционные болезни» и специалистов Территориального управления Роспотребнадзора. Также уже утверждена схема организации медицинской помощи и маршрутизации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемиологической ситуации», — отметил Владимир Степанов.

На заседании обсудили и обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в загородных лагерях. Все организации отдыха детей оснащены кнопками тревожной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, пожарными кранами, системой видеонаблюдения, ограждены по периметру забором высотой 1,5-2 метра. Из числа сотрудников созданы добровольные пожарные дружины. Во всех загородных лагерях организован пропускной режим, заключены договора с охранными предприятиями.

Очень жаль, что символ единения — пионерский костер не соберет в этом году вокруг себя весь лагерь для душевных бесед. Неблагоприятная пожароопасная ситуация вынуждает отложить давнюю традицию до лучших времен. Особый подход к противопожарной безопасности — в организации палаточных лагерей.

В целом прошедшее заседание показало, что при соблюдении ряда обязательных требований нынешний летний сезон пройдет для детей благополучно и безопасно.

«Все организационные работы запущены. Мы можем успешно зайти в оздоровительную кампанию. Еще раз актуализируем все, что связано с безопасностью: проводим дополнительные инструктажи, привлекаем специалистов МВД, Росгвардии, МЧС», — подчеркнула Алла Салаева.

Фото Максима Васильева

Наряду с вице-премьером Аллой Салаевой, министром здравоохранения Владимиром Степановым, специалистами Роспотребнадзора и силовых структур участвовали в заседании по лагерям и представители муниципалитетов. В том числе — и глава администрации Шумерли Валерий Шигашев. Как сообщают в Инстаграме администрации Шумерли в ходе заседания «нашел продолжение недавний визит Аллы Салаевой в лагерь «Соснячок» — были подтверждены намерения о поддержке республикой проектирования и дальнейшей модернизации шумерлинского лагеря».