Вся информация о кешбэке за путевки в детские лагеря — по номеру 122

Как уже сообщала «СЧ», в Чувашии, как и по всей стране, заработала программа детского туристического кешбэка. За путевку в детские оздоровительные лагеря родителям вернут 50% ее стоимости. Чтобы разъяснить, как это сделать, запустили единый номер поддержки 122.

Позвонив по номеру 122, родители могут узнать об условиях и сроках получения кешбэка, сумме средств, положенных для возврата, механизме оплаты, о том, какие лагеря на территории Чувашии участвуют в программе, и получить ответы на другие волнующие их вопросы.

Напомним, программа возврата части средств стартовала с 25 мая и действует до 15 сентября этого года. Соответственно распространяется она на путевки, купленные в этот период. Чтобы получить кешбэк, нужно выполнить ряд условий. Во-первых, необходима карта «Мир». Во-вторых, ее нужно зарегистрировать в программе лояльности на сайте privetmir.ru и, в-третьих, оплатить путевку. В программе участвуют путевки, оплаченные картой, — кешбэк начисляется на ту сумму транзакции, которая прошла по карте «Мир». В течение пяти дней на нее автоматически придет возврат в размере 50% от суммы оплаты, но не более 20 тысяч рублей, сколько бы путевка ни стоила.

Цифра Более 55 млн рублей, по оценке Минэкономразвития Чувашии, составит сумма, которая будет возвращена родителям в республике

Если путевка льготная, то возвращается половина той суммы, которую потратил родитель. А в случае, если в семье несколько детей отправляются в лагерь, кешбэк предоставят в отношении каждого ребенка, на которого куплена путевка.

Как сообщают в Министерстве образования и молодежной политики, на сегодняшний день в программу включены 15 детских лагерей Чувашии. С их списком можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф. Среди участников — как государственные, так и коммерческие летние лагеря детского отдыха. На палаточные, городские или лагеря дневного пребывания кешбэк не распространяется.

А что делать тем, кто купил путевку до 25 мая, до старта программы «детского» кешбэка в стране, интересуются родители. Как объясняют в ведомстве, с 15 июня для них появится возможность вернуть деньги, подав соответствующее заявление на портале Госуслуг. Для подтверждения расходов нужно будет представить квитанцию об оплате путевки. Отметим, в Чувашии оператором по возврату денежных средств выступает Центр одаренных детей и молодежи «Эткер». На его базе также работает телефон «горячей линии»: 8 (8352) 75-52-04, 89199724204 (моб.).