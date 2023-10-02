Нефть и газ не оправдали надежд начинающего инвестора

Деньги лишними не бывают, подумала молодая женщина, и решила попробовать себя в роли инвестора. Но все пошло не так — большие денежные вложения ушли в руки мошенников.

…Еще в мае 34-летней чебоксарке предложили заработать на продаже нефти и газа. Все, что требовалось — вложить деньги. Для начала дама-«инвестор» перевела 20 тысяч рублей, после чего на ее карту поступило полторы тысячи рублей. Поверив в возможность заработка, женщина стала выполнять указания «персонального менеджера». Мужчина давал ей инструкции — сообщал, куда и какую сумму нужно перевести. Будучи уверенной, что дело выигрышное, чебоксарка взяла кредиты в трех банках. Чтобы подтвердить свою платежеспособность, в одном из них она заложила свой автомобиль. Затем оформила микрозайм и заняла деньги у знакомых. Всего она перевела аферистам около двух миллионов рублей.

Время шло, но финансовое положение горожанки никак не улучшалось. Прибыли не было, вложенные миллионы «инвестору» никто не возвращал. Все, что оставалось — обратиться в полицию. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Кстати

На лже-инвестициях доверчивые жительницы Чебоксар теряли в этом году и куда более крупные суммы. Как уже сообщала «СЧ», 67-летняя горожанка решила заработать, вложив деньги в «одну из крупнейших российских газодобывающих компаний», и потеряла в итоге более девяти миллионов рублей.