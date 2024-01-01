Чувашские песни на берегу Азовского моря

Наши артисты выступили в Запорожской области и передали детям новогодние подарки

За окном отеля — плеск волн и просторный пляж с зонтиками. Температура воздуха +10° и совсем нет снега, так что хочется скинуть зимний шарф и прогуляться по побережью. А до чего же красив закат на Азовском море! Только грохот взрывов вдали и отключенные телефоны не дают забыть о том, что всего в тридцати пяти километрах отсюда — линия фронта… В последние дни прошедшего года наши артисты вновь выступили в Запорожской области и вручили жителям Бердянского района подарки от Минкультуры Чувашии.

Из Чебоксар солисты Чувашской академической симфонической капеллы и Чувашского академического ансамбля песни и танца под кураторством Дмитрия Лукова выехали 26 декабря, преодолев на машине около 1800 километров. Домой вернулись прямо к новогоднему столу. Причем если аккордеонист Илья Алексеев, вокалисты Андрей Макаров и Эдуард Андреев отправились в зону специальной военной операции повторно, для Петра Бельцова это был первый опыт гастролей на новых территориях страны. «Повсюду военная техника, блокпосты и люди в форме. Приходилось быть все время начеку», — поделился впечатлениями молодой певец, исполнивший для местных песню на чувашском языке «Асамат к?пер?» (Радуга), выпущенную год назад.

А «Смуглянку», «Сердце на снегу» и «Белые ночи» пели уже целым залом, ведь тут так не хватает простой человеческой радости, и местные жители всегда с нетерпением ждут настоящих артистов. Кстати, об их приезде людям сообщали лишь в день концерта, без анонсов и предварительной расклейки афиш — военное положение, когда запрещено собираться в группы, диктует свои правила.

«В прошлый раз мы не только слышали, но и видели взрывы. И хотя машину снова дали бронированную, сейчас обстановка значительно спокойнее, — рассказывает Илья Алексеев. — Каждодневно работает система противовоздушной обороны, особенно по утрам. Ремонтируют дороги и школы, приводят в порядок разрушенные здания и налаживают отопление».

Во многом такие перемены к лучшему стали возможны благодаря нашей республике, осуществляющей шефство над Бердянским районом. Да и Мариуполь, который наши артисты проезжали по пути, постепенно возвращает свой прежний облик. По словам музыкантов, впервые увидевших его в сентябре предыдущего года, восстановительные работы завершены здесь примерно на треть. «Надеемся, что в следующий раз город будет не узнать», — говорят исполнители, готовые ехать туда снова. Тем более что с районными домами культуры, где проходили концерты, уже есть договоренность о дальнейшем творческом сотрудничестве.