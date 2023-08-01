Артисты из Чувашии выступили в Запорожье

Общая история, общее будущее

Таких голосов вживую наш Дом культуры давно не слышал, говорили восторженные жители поселка Андреевка Бердянского района Запорожской области. Там дали патриотический концерт артисты из Чувашии. Звучали песни о мире, дружбе, любви к Родине, в том числе военные — а они у нас общие. Зал с удовольствием подхватывал знаменитую «Темную ночь», вплетал овации в мелодию, едва заслышав: «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета»…

Вот лишь несколько откликов местных жителей: «Хороший, душевный, прямо семейный концерт!», «Очень понравилось! Обалденно, феерично, красиво! Приезжайте еще и почаще!», «Огромная благодарность руководству Чувашии за возможность приезда таких прекрасных, талантливых артистов! Андреевка тепло встретила и ждет в следующий раз».

Эта творческая встреча подарила всем незабываемые эмоции. Люди смеялись и плакали — контакт между публикой и певцами был фантастическим! Выступил на концерте и местный танцевальный коллектив «Узоры Бердянщины» — молодые артисты, к слову, уже знакомы с Чувашией и ее столицей. Они приезжали к нам в июне, на День республики. Стали участниками Международного фестиваля народного творчества «Родники России», побывали в памятных местах, посетили Чувашский национальный музей.

Вечером после концерта гости из Чувашии отправились в блиндажи, навестили воинов на боевом посту. Спели и для них. Такая музыкальная пауза для тех, кто рискует собой на ратном поле, — на вес золота. Она еще раз напомнила о доме, где любят и ждут, о героях былых времен, встававших, как один, на защиту Родины.

«Песня как раз тот мостик, который ведет к сердцу человека и его душе», — считает представитель Чувашии, шеф Бердянского района Запорожской области Сергей Муравьев.

Напомним, наша республика взяла шефство над Бердянским районом в апреле 2023 года. Тогда по итогам рабочей поездки Главы Чувашии Олега Николаева в Запорожскую область были подписаны соглашения о сотрудничестве по разным направлениям — с опорой на исторически сложившиеся прочные связи, традиции дружбы и доброго общения.

«Наш шефский регион особенно внимательно относится к своим соотечественникам, мы можем назвать их друзьями. Не так давно они стали нашим шефским регионом, но уже много помощи оказано району — ремонты школ, ремонты котельных. Живой концерт сильно впечатляет, будит все самые светлые чувства»,— отметил глава ВГА Бердянского района Алексей Кичигин.

Высадился культурный десант из Чувашии и в Донецкой Народной Республике. Представители Союза театральных деятелей Чувашии, Театра оперы и балета и филармонии приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 245-летию города Тореза, который стал побратимом Чебоксар в прошлом году. И вновь нашим артистам горячо аплодировали и, не успев еще расстаться, снова приглашали в гости. Деятели культуры успели побывать на Саур-Могиле и почтить память солдат Великой Отечественной войны. Проездом увидели они и Мариуполь, который сейчас возрождается буквально из пепла — там полным ходом идут восстановительные работы.