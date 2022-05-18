Сегодня в Чувашии стартует фестиваль-марафон «Песни России-2022»

Приходите в чувашских нарядах!

За десять дней участники фестиваля, хоровые и танцевальные коллективы из разных уголков страны под художественным руководством народной артистки России Надежды Бабкиной посетят десять городов, поселков и сел республики, от Новочебоксарска до Кугесь и Козловки, дадут концерты, проведут творческие встречи и мастер-классы.

Ну а День России артисты-«марафонцы» встретят в Чебоксарах. «Отметим этот праздник грандиозным гала-концертом и презентацией Вышитой карты России, над которой трудились лучшие мастерицы нашей страны», — сообщила Надежда Бабкина. А еще через свой телеграм-канал певица и руководитель коллектива «Русская песня» предложила провести перед началом концертов красивый флешмоб. «Дорогие чуваши, наверняка у многих из вас дома хранятся элементы народного костюма — головной убор, украшение… А то и целиком костюм! — обратилась она вчера к жителям республики. — Прихватите все это с собой, собираясь на наши выступления! Будем наряжаться, объединяться, веселиться и радоваться жизни вместе!»

График концертов:

9 июня — г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, д. 12 а, центральный стадион им. А.Г. Николаева

10 июня — с. Комсомольское, ул. Канашская, д. 28.

11 июня — с. Янтиково, пр. Ленина, д. 3 площадь перед Домом культуры

12 июня — г. Чебоксары, Красная площадь (перед зданием Чувашского драмтеатра)

13 июня — с. Батырево, пр. Ленина, д. 5 (площадка перед администрацией)

14 июня — пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20 (перед зданием администрации)

15 июня — г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 1А (за домом культуры)

16 июня — с. Красные Четаи, Площадь Победы(возле здания администрации)

17 июня — п. Кугеси, ул. Советская, д. 37 , центральная площадь перед ФСК «Улап»

18 июня — г. Козловка, ул. 30 лет Победы, д. 1 набережная Волги напротив кафе «Парус»

Концерты пройдут на открытых площадках. Начало — в 19.00.

Вход свободный.