На Красной площади состоялось открытие юбилейного 30-го фестиваля «Родники России»

Более двух десятков творческих коллективов из различных уголков нашей страны показали зрителям красочные номера. Многие из них приехали в Чувашию уже не в первый раз, но есть и новички. Один из таких – ансамбль «Аманат» из Уфы. За свою трехлетнюю деятельность коллектив, уже успел добиться успеха на региональных творческих конкурсах. Но фестиваль «Родники России» – это немного другой уровень ответственности. И ребята, выйдя на сцену в красочных костюмах, достойно справились со своей программой. «В своем танце главным образом мы представляем свой народ, как он живет, его быт и культуру», – сказал участник ансамбля Айдар Исхаков.

Пока зрители старались запечатлеть на камеры своих смартфонов невероятные выступления гостей фестиваля «Родники России», на сцену для показа номера вышел ансамбль «Каçал» из села Комсомольского. Сторожилы «смотра песни и танца» выступают на фестивале в 22-й раз и не намерены останавливаться на достигнутом. Руководитель творческого коллектива Владимир Павлов считает, что главный посыл «Родников России» – это объединение народов нашей страны и погружение в их культуру. «Когда наши гармонисты выступали на сцене и играли башкирские мелодии, то все башкирские коллективы подтанцовывали нам», – добавил он.

За плечами еще одного участника фестиваля – опытного творческого коллектива «Волгари» из Ульяновска выступления на многих зарубежных площадках во Франции, Польше, Италии, Испании. Но на «Родники России» в Чувашию ансамбль всегда приезжает с удовольствием. «Мы безумно любим Чебоксары и вашу республику, всегда рады приезжать к вам. Великолепный народ, ваша гостеприимность покоряет нас, ульяновцев, – подчеркнул участник ансамбля Алексей Шамиданов. – Наш ансамбль более десяти лет участвует в фестивале. Это подарок для нашего коллектива за плодотворную работу. Мы учимся благодаря вашему фестивалю. Приезжают великолепные коллективы с именем, со званиями и прекрасной программой».

Благодарные зрители даже после окончания фестивальной программы вечера не отпускали артистов, чтобы успеть сделать фотографию и получить автограф…