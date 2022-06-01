«Хололо!» — от «Оленят» с дальней Камчатки

Участники детской Фольклориады готовы дружить и делиться опытом

«Устьянские гармонисты» из Архангельской области, «Русичи» из Санкт-Петербурга, «Боркунцы» из Вологды, «Озорники» из Приморья, «Дети гор» из Дагестана… Пестрой веселой гурьбой сошли вчера с утреннего поезда «Москва — Чебоксары» вновь прибывшие участники Всероссийской детской Фольклориады.

С «фирменными» флажками фестиваля встречали делегации из разных уголков страны кураторы. А на стоянке железнодорожного вокзала молодых артистов поджидали белые комфортабельные автобусы. Одна часть ребят направилась на временный постой в Чувашский кадетский корпус, другая — в загородные лагеря «Солнышко» и «Лесная сказка».

С дорожными сумками, тщательно упакованными в чехлы костюмами и инструментами собрались на перроне участницы фольклорной студии «Долинушка» из Липецкой области. «Настроение у нас отличное, мы привезли в Чебоксары частичку своей души — наши лирические народные песни! Будем выступать еще и на фольклорной ассамблее, так что готовы поделиться своими талантами, показать себя, ну и на других хочется посмотреть», — поделилась ожиданиями руководитель коллектива Арина Баранова. Студия, по рассказам участниц, еще молодая, существует около двух лет, поэтому им особенно интересно познакомиться с народным творчеством «коллег» из других регионов.

Гордость музыкального коллектива «Веселые посиделки» из Кемерово — уникальные шлемовидные и крыловидные гусли. Первые — большие инструменты, похожие на шлем, с 22-мя струнами, вторые поменьше — в виде крыла с 9-ю струнами. А еще в арсенале юных музыкантов есть свирели, многослойные флейты кугиклы, пастушьи жалейки. Выступать на большой сцене ребятам не впервой — они уже участвовали в международной фольклорной ассамблее в Томске в прошлом году, ездили в Анапу на фестиваль «Жемчужина России».

О Чувашии кемеровские гости пока что знают мало, но им очень любопытно, какие у нас есть старинные народные инструменты.

По словам руководителя коллектива Евгения Седых, юные артисты не только выступают на концертах, но и ведут активную исследовательскую, просветительскую деятельность, принимают участие в благотворительных акциях. Ансамблю присвоено почетное звание — «Образцовый детский коллектив Кузбасса».

В ярко-красных панамках и футболках высыпали на перрон ребятишки от мала до велика из Забайкальского края. Самая смелая из них Надежда Мурашова рассказала, что в столицу Чувашии они приехали дружной командой фольклорного отделения образцового ансамбля «Отрада». На 13 озорных девчонок в коллективе всего-то один парень, зато на все руки мастер — умеет играть и на гуслях, и на балалайке, а сейчас осваивает гармошку. Юные исполнители похвалились своими разнообразными костюмами, ведь Забайкалье — многонациональный край, живут там и буряты, и тунгусы, и татары, и чуваши, и многие другие народы. А красные футболки — это только для поездок, чтобы выглядеть всегда ярко, позитивно, ну и чтобы не потеряться, заметили ребята.

…Между тем более расторопные участники фольклориады уже рассаживались по автобусам. Разминали ноги перед очередной поездкой подуставшие от долгого пути артисты из народного детского эвенского ансамбля «Орьякан», что в переводе означает «Оленята». Приехали они к нам с Камчатки.

«Мы покажем в танцах красоту и уникальность нашего края, сыграем на бубнах из шкуры оленя. Расскажем о народных праздниках, например, о корякском «Хололо», который издревле отмечался осенью в честь завершения охоты на морского зверя. «Хололо!» — это такое доброе приветствие. Причем торжество считается незавершенным до тех пор, пока не разорвут «толытол» — это что-то вроде длинного ремня из тюленьей кожи», — приоткрыли «изюминки» своей творческой программы Светлана Тылканова и Анна Адуканова. Выступать девушки будут в кухлянках — меховых одеждах, украшенных бисером и стразами…

В общей сложности коллектив потратил на дорогу до чувашской столицы более суток. «Сначала ехали на «вахтовке» до Елизово, там находится международный аэропорт, потом летели 8 часов на самолете до Москвы, затем на Казанском железнодорожном вокзале сели на поезд до Чебоксар. Итого, с учетом «воздушного пути», преодолели свыше семи тысяч километров», — зевая, перечислил Станислав Кузьмин. Еще бы, ведь когда в Чебоксарах утро, на Камчатке-то уже вечер…

Последние участники фольклорного праздника доберутся до нашей столицы завтра утром, и сразу, что называется, с корабля на бал. В три часа по полудню на площади Республики начнется костюмированное шествие юных представителей разных регионов. Затем состоится торжественное открытие фольклориады, которое плавно перейдет в гала-концерт. Ну а в выходные артисты выступят на открытых площадках Чебоксар и Новочебоксарска.

Для гостей предусмотрена и насыщенная культурная программа. Кроме обязательных мероприятий — шествия, мастер-классов, «Хоровода дружбы» — им обязательно покажут столицу республики и наши главные достопримечательности, свозят в музеи, познакомят с традициями, культурой и бытом чувашского народа.