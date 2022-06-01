В Чувашии прошел фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Виват, Россия!»

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Детский духовой оркестр «Экспромт» из Татарстана порадовал зрителей своей игрой в парке имени А.Г. Николаева. Фото Олега Мальцева

Несколько дней на различных площадках Чувашии — в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Мариинский Посад — играла самая настоящая «живая» духовая музыка. Так на прошлой неделе прошел межрегиональный открытый фестиваль-конкурс детских и кадетских духовых оркестров «Виват, Россия!». Фестиваль состоялся в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В нем приняли участие более 350 человек.

А духовой оркестр из Кировской области выступил в парке «Лакреевский лес». Фото Олега Мальцева

В нашу республику приехали юные музыканты из самых разных регионов страны: свои духовые оркестры представили Москва, Кировская и Ульяновская области, Татарстан, Пермь, Удмуртия. Кроме того, свое мастерство показал детский духовой оркестр «Виват» Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева. На суд зрителей и знатоков искусства были представлены лучшие образцы медного духового искусства как в области академической музыки, так и в сфере джазового направления.
А в День России на Красной площади Чебоксар прошел смотр-конкурс духовых оркестров и кадетских коллективов Приволжского федерального округа. Под восторженные зрительские овации музыканты исполнили марш «Прощание славянки» и другие известные музыкальные произведения. Участниками знаменной группы стали и воспитанники танцевального коллектива «Блеск» ДК «Восход» из Шумерли.
Последние выступления музыкантов состоялись 14 июня. Детские духовые оркестры дали благотворительные концерты в социальном центре для несовершеннолетних в Московском районе и комплексном центре социального обслуживания Калининского района.
Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс детских и кадетских духовых оркестров «Виват, Россия!» завершит свою работу в сентябре-октябре.

Опубликовано: 21 июня 2022 г.


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