В Чувашии прошел фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Виват, Россия!»

Несколько дней на различных площадках Чувашии — в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Мариинский Посад — играла самая настоящая «живая» духовая музыка. Так на прошлой неделе прошел межрегиональный открытый фестиваль-конкурс детских и кадетских духовых оркестров «Виват, Россия!». Фестиваль состоялся в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В нем приняли участие более 350 человек.

В нашу республику приехали юные музыканты из самых разных регионов страны: свои духовые оркестры представили Москва, Кировская и Ульяновская области, Татарстан, Пермь, Удмуртия. Кроме того, свое мастерство показал детский духовой оркестр «Виват» Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева. На суд зрителей и знатоков искусства были представлены лучшие образцы медного духового искусства как в области академической музыки, так и в сфере джазового направления.

А в День России на Красной площади Чебоксар прошел смотр-конкурс духовых оркестров и кадетских коллективов Приволжского федерального округа. Под восторженные зрительские овации музыканты исполнили марш «Прощание славянки» и другие известные музыкальные произведения. Участниками знаменной группы стали и воспитанники танцевального коллектива «Блеск» ДК «Восход» из Шумерли.

Последние выступления музыкантов состоялись 14 июня. Детские духовые оркестры дали благотворительные концерты в социальном центре для несовершеннолетних в Московском районе и комплексном центре социального обслуживания Калининского района.

Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс детских и кадетских духовых оркестров «Виват, Россия!» завершит свою работу в сентябре-октябре.