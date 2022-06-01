Первооткрыватели Фольклориады в гостях у Главы Чувашии

В Доме правительства республики звучали белгородские напевы и тувинское хоомей

Красочное костюмированное шествие, потрясающий гала-концерт, ассамблея юных талантов, необъятный Хоровод дружбы на Красной площади в Чебоксарах… В столице Чувашии продолжается Всероссийская детская Фольклориада.

Сегодня за круглым столом собрались уже взрослые фольклористы, чтобы обсудить, как лучше взаимодействовать, чтобы сохранить и развивать дальше культуру и традиции разных народов нашей большой страны. Ну а юных представителей 13 делегаций пригласили в купольный зал Дома правительства Чувашии на встречу с Главой Чувашии Олегом Николаевым.

«Очень рад вас всех видеть на гостеприимной чувашской земле. То, что на территории нашей республики одновременно собрались представители 76 регионов России, потрясает и вдохновляет. Вы показали культурное многообразие нашей большой страны во всей красе. Это было ярко, эффектно, красиво! А самое главное – это вселяет уверенность в завтрашнем дне!» – приветствовал Олег Николаев юных гостей. Их он назвал первооткрывателями мощного российского движения – детской Фольклориады, у которой впереди большое будущее.

Перед тем, как начать общение, Глава Чувашии вместе с руководителем Минкультуры республики Светланой Каликовой выполнили почетную миссию и поздравили с 15-летием одну из участниц детской Фольклориады Аиду Васильеву из села Красноармейского, которая с детства занимается в фольклорном ансамбле «Шурампус». «Такого оригинального подарка у Аиды, наверное, еще не было, к ней на день рождения приехали дети со всей России!» – пошутил Олег Николаев. Не остались в стороне и ребята, осчастливив девушку самыми теплыми поздравлениями. «Прямо как в одной большой семье!» – негромко отметили присутствующие журналисты, как сдружились и сплотились за эти праздничные дни участники фестиваля народного творчества.

Горячо поблагодарила руководителя региона за гостеприимный прием Лидия Рогачева, специалист по народно-певческому жанру Государственного российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова. «Это прекрасная возможность для ребят посмотреть на вашу красивую столицу, благодатную республику. Многие дети приехали из сельской местности, поэтому они очень впечатлены красотой и убранством вашего города», – сказала она.

Ребята демонстрировали свои костюмы, рассказывали о творчестве и своих традициях. И задавали Главе Чувашии вопросы. Так, Диана Чим и Матвей Ким из Сахалинской области рассказали о своем ансамбле корейских национальных ударных инструментов «Пулькотнори». И спросили Олега Николаева о его детской мечте. Олег Алексеевич сообщил детям, что хотел стать космонавтом, как легендарный Андриян Николаев. «Правда, моей мечте не суждено было свершиться. Но ни о чем не жалею. Нужно заниматься тем, что нравится, к чему лежит душа», — советовал сахалинским друзьям Глава Чувашии.

Спрашивали Олега Николаева и о том, как он учился в школе, увлекался ли народным творчеством, какая у него любимая песня на чувашском языке. А юные артисты из Алтая даже застали Олега Алексеевича врасплох, поинтересовавшись, что он думает по поводу мнения некоторых ученых о том, что чуваши произошли от алтайцев. «Чем больше споров, тем ближе к истине», – не стал разочаровывать гостей Глава республики.

Он также рассказал, что в Чувашии в мире и согласии проживают представители 128 национальностей, здесь никогда не было конфликтов между народами, все одинаково себя могут реализовать и добиться успеха. «Эти традиции надо укреплять, тогда наша страна будет непобедимой и способной противостоять любому злу», – уверен руководитель региона.

И, конечно, встреча не обошлась без ярких песен, народной музыки и приятных сюрпризов. Поскольку Олег Николаев признался, что в детстве увлекался больше спортом, а выступать на сцене стеснялся, хотя и народное творчество ему всегда нравилось, коллектив из Калужской области решил предоставить ему возможность пусть на несколько минут, но стать частью своего ансамбля «Околица». Так, Главу Чувашии быстро снабдили бубном, а Светлане Каликовой достались пластинчатые трещотки. Получилась отличная музыкальная импровизация, которой дружно аплодировали все.

Своим уникальным пением порадовала собравшихся восходящая звездочка из Москвы Полина Дмитриева. Где бы девочка ни путешествовала, она записывает старинные песни, а потом исполняет их на большой сцене. А 10-летний Рустам Дажы из Республики Тыва виртуозно продемонстрировал технику тувинского горлового пения «хоомей». Многоголосое соло под куполом сильно впечатлило и взрослых, и детей. «Как будто переносишься в другую реальность», – отозвался Олег Николаев…

Сразу после встречи ребята направились на репетицию торжественного закрытия Фльклориады, правда, в этот раз уже со смешанными чувствами. «Радостно от того, как все здорово прошло! – признались участники коллектива «Карусель» из Костромской области. – И грустно, что придется расставаться с новыми друзьями. Но мы надеемся на новую встречу в следующем году!»