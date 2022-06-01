Наполним музыкой сердца

У школьников и студентов, уже оценивших возможности «Пушкинской карты», есть замечательный шанс услышать в одном месте и в одно время десятки прекрасных мелодий и песен. Их и меломанов постарше Чувашская государственная академическая симфоническая капелла приглашает на концертную программу «Жизнь музыкой полна». Ею музыкальный коллектив закрывает свой 54-й концертный сезон.

В программе, которая будет представлена 9 июня в Чувашской государственной филармонии, собрано воедино все самое интересное и лучшее за минувший концертный сезон. Это сюита Геннадия Свиридова «Время вперед», звучавшая на открытии Олимпиады в Сочи, песня Андрея Петрова из кинофильма «Белый Бим Черное ухо», знаменитые мелодии Арно Бабаджаняна, Юрия Саульского, Александры Пахмутовой. А еще в программе — ставшая музыкальной легендой песня перуанского композитора Даниэля Роблеса «Полет кондора» (не случайно ее в 2004 году признали национальным достоянием Перу), и песня почетного гостя XV Чебоксарского международного кинофестиваля Эдуарда Артемьева из культовой киноленты «Свой среди чужих, чужой среди своих». Услышат зрители в этот вечер и «Красное танго» Сергея Войтенко, под которое катали свои программы российские фигуристы, и песню Генри Манчини «Лунная река» из фильма «Завтрак у Тиффани». В свое время эта песня была отмечена премией «Оскар» как лучшая музыка к фильму, а вслед за Одри Хэпберн ее исполняли Луи Армстронг, Барбара Стрейзанд и Фрэнк Синатра.

Дирижеры концерта «Жизнь музыкой полна» — народный артист РФ, руководитель капеллы Морис Яклашкин и заслуженный деятель искусств Чувашии Наталья Яклашкина. Подробности о программе, концерте и билетах — на сайте симфонической капеллы.