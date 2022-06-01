Фестиваль-марафон «Песни России» отзвучал в Чебоксарах

В многообразии — единство и мощь нашей страны

Этот голос не перепутаешь ни с каким другим. Ее песни неразрывно связаны с Россией. Ее творчество вызывает интерес, как у людей старшего поколения, так и у молодежи. Это — Надежда Бабкина — основатель и художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня», советская и российская народная и эстрадная певица. 12 июня, в главный праздник страны – День России, фестиваль-марафон «Песни России» отзвучал на Красной площади Чебоксар.

С размахом, свойственным русской душе, на главной площади столицы республики спели и станцевали известные артисты, коллективы и лучшие участники фестиваля со всей страны.

При этом праздничному выступлению предшествовала видеопрезентация Вышитой карты России. Многочисленной публике рассказали и показали, как создавался новый символ России, рожденный в Чувашии.

«Мы сделали большую и значимую работу, которая нас объединила вокруг идеи представить страну на одном полотне, отразив многообразие национальностей, а самое главное — единство и мощь нашей страны», — подчеркнул Глава республики Олег Николаев.

В свою очередь Надежда Бабкина тепло отозвалась и о чувашском народе, и о регионах, принимавших участие в создании карты: «Эта карта вылилась из маленькой республики, где живет дружелюбный народ, трудяги, люди, любящие свою территорию, страну. Каждый регион вложил туда свою любовь, добро и генетику. Мы тоже участвуем в формировании нашей сильной и непобедимой страны — России. Давайте гордиться и ценить нашу жизнь».

Изюминкой празднования Дня России стало выступление музыкальных коллективов в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Помимо яркого исполнения народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня» зрители увидели эффективные номера хоровых, танцевальных народных коллективов и коллективов художественной самодеятельности.

Фоторепортаж Олега Мальцева: