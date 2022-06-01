В Чувашии стартовал фестиваль-марафон «Песни России»

Душа и сердце страны — песня

Чувашия принимает Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» во главе с его художественным руководителем народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Программа песенного марафона обширная — за десять дней артисты и музыканты дадут концерты в десяти городах и селах Чувашии, проведут мастер-классы для педагогов и студентов творческих специальностей и, конечно, представят миру грандиозную вышитую карту России.

Действо, как призналась Надежда Георгиевна на вчерашней пресс-конференции спустя всего несколько часов по приезде в Чебоксары, началось еще на перроне железнодорожного вокзала в столице Чувашии. Участников тепло встретили с хлебом-солью, цветами, звонкой чувашской песней и народными танцами. «Это такая хорошая традиция, у вас это получается искрометно. Какие я песни сегодня услышала — ноги сами идут в пляс», — поблагодарила артистка. Фестиваль около десяти лет назад уже проводился в Чувашии и оставил в памяти музыкантов самые яркие впечатления. Теплые воспоминания у Надежды Бабкиной сохранились о чудесной природе загородного санатория, в котором они проживали в дни фестиваля, о волжской набережной, на которой они выступали, и, конечно, о людях.

Нынешний свой приезд в Чувашию артистка связывает со счастливой случайностью. Обдумывая маршрут фестиваля на этот год, ей в Москве довелось повстречаться с министром культуры республики Светланой Каликовой, которая и предложила приехать в Чувашию. «Меня изумило предложение. Идеи, которые идут из Чувашии, — они не только для себя лично, они масштаба иного», — подметила гостья. Уважение вызвало у Надежды Бабкиной и то, с каким вниманием относятся в республике к своим национальным традициям и как дружелюбно живут здесь представители более сотни народов и национальностей.

«Культура — это не только про петь, плясать и веселиться. Это культура общения, понимания, взаимодействия, это культура всего общества. Поэтому наш проект «Песни России» носит просветительскую, эстетическую, образовательную, воспитательную функции, это такая духоподъемная акция — сегодня это актуально как никогда», — рассказала о фестивале его художественный руководитель. За 16 лет своей истории марафон «Песни России» успел охватить 63 региона страны, его зрителями стали около 15 миллионов жителей России. Эти цифры — яркое подтверждение, что народный жанр не только не теряет своих позиций, но, напротив, с каждым годом приобретает еще больше почитателей.

В культурном марафоне примут участие профессиональные коллективы из разных уголков России: хоровые, танцевальные народные коллективы, коллективы художественной самодеятельности. Вместе с Надеждой Бабкиной и Московским государственным ансамблем «Русская песня» выступят Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», ансамбль «Россияне», балет «Живая планета», фолк-рок группа «После 11», дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко» и другие коллективы и солисты. На одну сцену с профессиональными артистами выйдут и 50 местных коллективов из Чувашии.

Уникальным событием фестиваля Надежда Бабкина назвала вышитую карту России. Зародившись в Чувашии, проект вылился в «огромный океан удивительных чувств». «Эта карта говорит, вот в чем наша сила», — сказала артистка, заметив, что презентацию карты ждет с нетерпением. Труд сотен вышивальщиц, как рассказала Надежда Бабкина, в России стал вторым по важности проектом, реализуемым в стране в Год культурного наследия народов России. «Эта карта — образцы душ человеческих из каждого региона страны. Все государство наше там», — высоко оценила Надежда Георгиевна.

Детали

Гастрольные выступления Надежды Бабкиной начались сразу по прибытии поезда «Москва — Чебоксары» — на перроне железнодорожного вокзала народная артистка встала в хоровод вместе со встречавшими ее артистами.

«Ежедневные репетиции фестивальной программы, волнение, бессонная ночь в поезде до Чебоксар… — написала чуть позже Надежда Бабкина в своем телеграм-канале. — Но стоило ступить с поезда на перрон, усталость как рукой сняло. Я увидела горящие глаза встречавших нас чувашей, я услышала аплодисменты, я почувствовала это радушие и тепло. Я поняла: нас ждали! Плечи моментально расправились, энергии — как будто к розетке подключили, а ноги сами пустились в пляс».