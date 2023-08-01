Из медиков в инвесторы: жительница Моргаушского округа отдала мошенникам более 2,7 млн рублей

Сотрудница медицинского учреждения в Моргаушском округе попала в сети мошенников, обещавших «золотые горы».

По словам женщины, в середине июня этого года она увидела в интернете объявление о возможности заработать на инвестиционной платформе. Она прошла по указанной ссылке, затем с ней связался незнакомец и предложил вложить деньги в выгодный с финансовой точки зрения проект. В общей сложности сельчанка «вложила в инвестиции» 2 738 000 рублей, из них лишь девять тысяч рублей были ее личными средствами.

Нетрудно догадаться, что никакой прибыли от вложений она не получила. Женщина обратилась за помощью в полицию.