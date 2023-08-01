В детский лагерь «Страна Героев» конкурс как в вуз

Более 400 ребят из одиннадцати регионов страны собрались на первую смену в лагерь «Страна Героев», открытый на базе ФОЦ «Белые камни». Этот патриотический проект реализуется в рамках нацпроекта «Культура» уже шестой год. Нынче, помимо Чувашии, лагерь примут Удмуртия, Самарская, Ярославская и Новосибирская области. Путевка в лагерь бесплатная, но чтобы попасть в «Страну Героев», школьники проходили строгий отбор: на площадку в Чувашии конкурс составил шесть человек на место.

«Здесь сегодня лучшие ребята по четырем направлениям: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы» и «Медиа Победы». За 14 дней они повысят свои знания, физическую подготовку, создадут новые проекты», — сообщил на открытии смены координатор программы «Страна Героев» Алексей Кузьмин.

К старту смен (всего их будет две) в «Белых камнях» подготовились основательно. Как сообщили в Минспорта Чувашии, в лагере открыты учебные точки для занятий по огневой, тактической и туристской подготовке, есть площадка для лазертага и площадка ГТО, скалодром, а также медиацентр, где школьники будут снимать и монтировать репортажи о событиях «Страны Героев».