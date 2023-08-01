«Старейшина чувашских дубов» стал деревом года

Напомним, голосование национального конкурса «Российское дерево года — 2023» проходило с 1 мая по 1?августа текущего года. Набрав 21577 голосов, 372летний дуб из Чувашии стал абсолютным победителем. Второе место занял «Панский дуб» из Белгородской области, набрав 14004 голоса. Третьим победителем стал дуб под названием «Елагиноостровский хранитель» из СанктПетербурга — за него подали 8838 голосов.
Как известно, в конкурсе участвовали удивительные деревья, произрастающие в разных регионах страны и признанные природным, культурным, историческим наследием России. В их когорте и наш чувашский гигант. Победа стала возможна благодаря отзывчивости и активной поддержке жителей республики. Глава республики Олег Николаев через свой телеграмканал поблагодарил каждого, кто участвовал в голосовании. «Победа в конкурсе, — отметил он, — повысит экологотуристическую привлекательность нашей республики. А сам дуб станет новым объектом повышенного интереса гостей Чувашии».
По условиям конкурса, на территории Ильинского участкового лесничества (Моргаушский округ), где произрастает деревопобедитель, будет установлена памятная доска «Российское дерево года». А республике представители оргкомитета вручат Диплом победителя и сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий специалистами Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».
Не останется без внимания и подрастающее поколение. Ребята в возрасте с 6 до 17 лет смогут принять участие в региональном конкурсе детского рисунка среди детей трех возрастных категорий. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественном мероприятии, посвященном чествованию финалистов.
Справка «СЧ»
В чувашской культуре дуб — это традиционный символ мужественности, крепости, силы духа. Его наши предки почитали как деревопрообраз отца, дарующего своим детям все необходимое для жизни. Недаром чувашская пословица гласит: «Ч?ваш чун? юман х?в?л?нче» (Дух чувашского народа обитает в дупле дуба). О нем сложено много песен, легенд, стихов и сказок. Красуется дуб как на гербе, так и на флаге нашей республики.