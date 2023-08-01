«Старейшина чувашских дубов» стал деревом года

Напомним, голосование национального конкурса «Российское дерево года — 2023» проходило с 1 мая по 1?августа текущего года. Набрав 21577 голосов, 372­летний дуб из Чувашии стал абсолютным победителем. Второе место занял «Панский дуб» из Белгородской области, набрав 14004 голоса. Третьим победителем стал дуб под названием «Елагиноостровский хранитель» из Санкт­Петербурга — за него подали 8838 голосов.

Как известно, в конкурсе участвовали удивительные деревья, произрастающие в разных регионах страны и признанные природным, культурным, историческим наследием России. В их когорте и наш чувашский гигант. Победа стала возможна благодаря отзывчивости и активной поддержке жителей республики. Глава республики Олег Николаев через свой телеграм­канал поблагодарил каждого, кто участвовал в голосовании. «Победа в конкурсе, — отметил он, — повысит эколого­туристическую привлекательность нашей республики. А сам дуб станет новым объектом повышенного интереса гостей Чувашии».

По условиям конкурса, на территории Ильинского участкового лесничества (Моргаушский округ), где произрастает дерево­победитель, будет установлена памятная доска «Российское дерево года». А республике представители оргкомитета вручат Диплом победителя и сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий специалистами Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».

Не останется без внимания и подрастающее поколение. Ребята в возрасте с 6 до 17 лет смогут принять участие в региональном конкурсе детского рисунка среди детей трех возрастных категорий. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественном мероприятии, посвященном чествованию финалистов.

Справка «СЧ»

В чувашской культуре дуб — это традиционный символ мужественности, крепости, силы духа. Его наши предки почитали как дерево­прообраз отца, дарующего своим детям все необходимое для жизни. Недаром чувашская пословица гласит: «Ч?ваш чун? юман х?в?л?нче» (Дух чувашского народа обитает в дупле дуба). О нем сложено много песен, легенд, стихов и сказок. Красуется дуб как на гербе, так и на флаге нашей республики.