В Чебоксарах выступит Ульяновский симфонический оркестр «Губернаторский»

«С благословения» маэстро Мацуева

Если коллектив поздравляет с юбилеем сам Денис Мацуев, в его статусе сомневаться не приходится. Кроме того, что Ульяновский академический симфонический оркестр «Губернаторский» — один из старейших в Поволжье, он является продолжателем традиций ленинградской дирижерской школы, известной во всем мире. Насладиться его звучанием чебоксарцы смогут 16 мая в Чувашской государственной филармонии.

«Это замечательные музыканты, с ними очень легко творить, быть соучастником процесса», — оценил знаменитый пианист высокий уровень оркестра, за свою 55-летнюю историю покорившего Европу и Азию.

На концерте в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений», состоявшемся в Ульяновске в конце апреля, они сыграли вместе произведения Сергея Рахманинова. А поскольку нынешний год проходит под знаком 150-летия композитора, его партитуру исполнят и в Чебоксарах. Правда, на этот раз оркестранты под управлением маэстро Эдуарда Дядюры возьмутся за Симфонию № 2.

Также в программу войдут «Половецкие пляски» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» и кантата Сергея Танеева на слова Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин». Сочинение повествует о христианском святом, богослове и философе.

Концерт можно посмотреть по Пушкинской карте.

КСТАТИ

Вместе с симфоническим оркестром «Губернаторский» на чувашскую сцену выйдет хор студентов и преподавателей Ульяновского государственного университета (руководитель — заслуженный работник культуры России Лариса Филянина). Коллективы сотрудничают около двух десятков лет. В их творческом арсенале — совместное исполнение Симфонии № 9 Людвига Ван Бетховена, кантаты Петра Чайковского «Москва», опер «Евгений Онегин» и «Иоланта».