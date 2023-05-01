Выдержали конкуренцию с соперницами

Насыщенный сезон для борцов вольного стиля из Чувашии продолжается. Ольга Рехметуллова и Наталья Тихонова показали достойные результаты на завершившемся в Мамадыше первенстве России среди юниорок до 20 лет.

В соревнованиях участвовало порядка 160 спортсменок из 38 регионов страны. В весовой категории до 50 кг представительница спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова Ольга Рехметуллова завоевала бронзовую медаль. Подопечная Сергея Сергеева поднялась на третью ступень пьедестала почета вместе с Алиной Сагалаковой из Хакасии. «Золото» на счету Александры Копыловой из Якутии, а «серебро» у Ирины Рябко из Красноярского края.

Еще одну бронзовую награду в копилку сборной Чувашии добавила спортсменка Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова Наталья Тихонова, сообщили в Минспорта Чувашии. Третье место с подопечной Дениса Егорова разделила уроженка Московской области Екатерина Карпушкина. Золотую медаль завоевала Полина Лукина из Ростовской области, а «серебро» — Екатерина Чиканова (Дагестан).