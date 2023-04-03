Юниоры вышли на ковер за «золотом»

Победители и призеры юниорских первенств России, восходящие звездочки вольной борьбы собрались на юбилейном, 55-м по счету, Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Соревнования прошли на базе спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова. На ковре кипели нешуточные страсти — порой судьба золотых наград решалась на последних секундах.

«В Чувашии традиционно хорошо развивается вольная борьба. Наши спортсмены навязывают серьезную конкуренцию соперникам на престижных всероссийских турнирах, — подчеркнул приехавший на турнир Глава Чувашии Олег Николаев. — А домашние соревнования позволяют нашим борцам, принимая гостей, и самим оттачивать мастерство».

«На протяжении многих лет Чувашия является стабильным поставщиком своих представителей в национальную сборную, — отметил президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. — Вот буквально несколько дней назад в далекой Якутии представитель Чувашии завоевал серебряную медаль и благодаря этому стал членом национальной сборной молодежной России».

ДАВИД МУСУЛЬБЕС,

советник президента Олимпийского комитета России: «Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Чувашию. Хотел бы выразить особые слова благодарности руководству республики за поддержку спорта, за то, что в Чувашии строится огромное количество спортивной инфраструктуры».

…«Чапаевский» турнир собрал порядка 100 борцов из Москвы, Дагестана, Татарстана, Коми, Удмуртии, Ростовской, Оренбургской областей и многих других регионов страны. В заключительный день соревнований практически во всех финалах участвовали хозяева ковра. Открывал программу поединок в весовой категории до 57 кг между представителем Чувашии Кириллом Бахметьевым и борцом из Оренбургской области Русланом Кольниязовым. Благодаря победе наш спортсмен мог добиться важной цели — получить звание мастера спорта. И Кирилл доказал свое превосходство, выиграл золотую награду.

Как оказалось, у нашего борца с соперником имелись свои счеты. «Выходил на ковер с мыслью взять у Руслана реванш за поражение в финале окружного чемпионата, — рассказал Кирилл. — После хорошего подготовительного периода удалось победить. Следующая цель — хорошо выступить на чемпионате ПФО для спортсменов до 24 лет».

Следом за Кириллом сражаться за «золото» вышел еще один спортсмен из Чувашии, Владислав Шамбиков. В весе до 65 кг ему предстояло побороться с Магомедом Магомедовым из Татарстана. За минуту до конца поединка разрыв между оппонентами достигал пяти очков не в пользу Владислава. И тут случилось чудо — наш спортсмен под громогласную поддержку зрителей сделал несколько переворотов и повел в счете! Соперник, правда, сумел отыграться, но за три секунды до конца встречи Владислав провел победный прием. Судьи даже смотрели видеоповтор, чтобы удостовериться в правильности оценки. «Знал, что нужно бороться до конца, и очень рад, что удалось порадовать зрителей зрелищной схваткой. Выигрывать на последних секундах — очень приятное чувство», — поделился эмоциями после победы Владислав Шамбиков.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ,

президент Федерации спортивной борьбы Чувашии: «Турнир памяти Василия Ивановича Чапаева — легендарные соревнования, которые знают все советские и российские спортсмены. Представители сильнейших спортивных школ страны приехали к нам побороться за медали. Мне очень приятно, что чувашская Федерация спортивной борьбы по-прежнему находится в обойме лучших и продолжает пополнять сборную своими воспитанниками».

В финальной битве тяжеловесов до 97 кг на ковер вышли сразу два спортсмена из Чувашии — Еремей Сергеев, тот самый серебряный призер первенства России, которого привел в пример Михаил Мамиашвили, и Дени Арсанукаев. Досрочная победа и золотая медаль достались в итоге Еремею. «С соперником по финалу очень много вместе спаринговались на тренировках, и я хорошо знаю манеру его борьбы. Спасибо ему за то, что помогал в подготовке, — поблагодарил Дени Еремей Сергеев. — После выступления на первенстве России в Якутии хотелось немного отдохнуть, но отказаться от домашнего турнира не смог — очень хотелось показать зрелищную борьбу в родных стенах…»

Серьезные страсти кипели и у представительниц прекрасной половины человечества. В весовой категории до 50 кг в битве за «золото» сошлись спортсменка из Чувашии Анастасия Лапшина и Натиа Сванидзе из Ростовской области. Гостья сразу провела несколько приемов и повела в счете. Ближе к концу поединка силы, казалось, стали покидать ее — Анастасия очень сильно прессинговала соперницу на ковре. Но ростовчанка смогла собраться, провести удачные приемы и добиться досрочной победы. Анастасия получила «серебро» и аплодисменты публики за красивую борьбу.