Юниоры вышли на ковер за «золотом»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Анастасия Лапшина, Натиа Сванидзе, Кирилл Бахметьев и Руслан Кольниязов не только завоевали медали турнира памяти Василия Чапаева, но и получили ценный опыт в схватках с серьезными соперниками. Фото cap.ru

Победители и призеры юниорских первенств России, восходящие звездочки вольной борьбы собрались на юбилейном, 55-м по счету, Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Соревнования прошли на базе спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова. На ковре кипели нешуточные страсти — порой судьба золотых наград решалась на последних секундах.
«В Чувашии традиционно хорошо развивается вольная борьба. Наши спортсмены навязывают серьезную конкуренцию соперникам на престижных всероссийских турнирах, — подчеркнул приехавший на турнир Глава Чувашии Олег Николаев. — А домашние соревнования позволяют нашим борцам, принимая гостей, и самим оттачивать мастерство».
«На протяжении многих лет Чувашия является стабильным поставщиком своих представителей в национальную сборную, — отметил президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. — Вот буквально несколько дней назад в далекой Якутии представитель Чувашии завоевал серебряную медаль и благодаря этому стал членом национальной сборной молодежной России».

ДАВИД МУСУЛЬБЕС,
советник президента Олимпийского комитета России:
«Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Чувашию. Хотел бы выразить особые слова благодарности руководству республики за поддержку спорта, за то, что в Чувашии строится огромное количество спортивной инфраструктуры».

…«Чапаевский» турнир собрал порядка 100 борцов из Москвы, Дагестана, Татарстана, Коми, Удмуртии, Ростовской, Оренбургской областей и многих других регионов страны. В заключительный день соревнований практически во всех финалах участвовали хозяева ковра. Открывал программу поединок в весовой категории до 57 кг между представителем Чувашии Кириллом Бахметьевым и борцом из Оренбургской области Русланом Кольниязовым. Благодаря победе наш спортсмен мог добиться важной цели — получить звание мастера спорта. И Кирилл доказал свое превосходство, выиграл золотую награду.

Как оказалось, у нашего борца с соперником имелись свои счеты. «Выходил на ковер с мыслью взять у Руслана реванш за поражение в финале окружного чемпионата, — рассказал Кирилл. — После хорошего подготовительного периода удалось победить. Следующая цель — хорошо выступить на чемпионате ПФО для спортсменов до 24 лет».
Следом за Кириллом сражаться за «золото» вышел еще один спортсмен из Чувашии, Владислав Шамбиков. В весе до 65 кг ему предстояло побороться с Магомедом Магомедовым из Татарстана. За минуту до конца поединка разрыв между оппонентами достигал пяти очков не в пользу Владислава. И тут случилось чудо — наш спортсмен под громогласную поддержку зрителей сделал несколько переворотов и повел в счете! Соперник, правда, сумел отыграться, но за три секунды до конца встречи Владислав провел победный прием. Судьи даже смотрели видеоповтор, чтобы удостовериться в правильности оценки. «Знал, что нужно бороться до конца, и очень рад, что удалось порадовать зрителей зрелищной схваткой. Выигрывать на последних секундах — очень приятное чувство», — поделился эмоциями после победы Владислав Шамбиков.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ,
президент Федерации спортивной борьбы Чувашии:
«Турнир памяти Василия Ивановича Чапаева — легендарные соревнования, которые знают все советские и российские спортсмены. Представители сильнейших спортивных школ страны приехали к нам побороться за медали. Мне очень приятно, что чувашская Федерация спортивной борьбы по-прежнему находится в обойме лучших и продолжает пополнять сборную своими воспитанниками».

В финальной битве тяжеловесов до 97 кг на ковер вышли сразу два спортсмена из Чувашии — Еремей Сергеев, тот самый серебряный призер первенства России, которого привел в пример Михаил Мамиашвили, и Дени Арсанукаев. Досрочная победа и золотая медаль достались в итоге Еремею. «С соперником по финалу очень много вместе спаринговались на тренировках, и я хорошо знаю манеру его борьбы. Спасибо ему за то, что помогал в подготовке, — поблагодарил Дени Еремей Сергеев. — После выступления на первенстве России в Якутии хотелось немного отдохнуть, но отказаться от домашнего турнира не смог — очень хотелось показать зрелищную борьбу в родных стенах…»
Серьезные страсти кипели и у представительниц прекрасной половины человечества. В весовой категории до 50 кг в битве за «золото» сошлись спортсменка из Чувашии Анастасия Лапшина и Натиа Сванидзе из Ростовской области. Гостья сразу провела несколько приемов и повела в счете. Ближе к концу поединка силы, казалось, стали покидать ее — Анастасия очень сильно прессинговала соперницу на ковре. Но ростовчанка смогла собраться, провести удачные приемы и добиться досрочной победы. Анастасия получила «серебро» и аплодисменты публики за красивую борьбу.

Опубликовано: 24 апреля 2023 г.


Читайте также:

В Чебоксарах состоялось первенство и чемпионат Чувашии по смешанному боевому единоборству (ММА)
Цитата номера
Выступление чувашских борцов на чемпионате России назвали настоящей сенсацией
Спортсмены из Чувашии завоевали две золотых медали на кубке мира по самбо «Мемориале Харлампиева»
Чувашские бойцы ММА отличились на чемпионате в Казани
Борец Сергей Козырев выиграл «серебро» в острой конкуренции
Сергей Козырев и Вероника Чумикова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
В Международный День бокса на Красной площади пройдут бои с участием лучших боксеров Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.