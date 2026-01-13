Новочебоксарцы получили достойный отпор от липчан, но смогли собраться и победить

Два раза подряд 3:2 в овертайме

Нередко команды, пребывающие в статусе фаворитов, испытывают проблемы с клубами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. В очередных матчах первенства Национальной молодежной хоккейной лиги не избежал трудностей новочебоксарский «Сокол» — причем подопечные Егора Карпа встречались с «Липецком» в родных стенах.

В преддверии игр новочебоксарцы располагались на четвертой строчке, а коллектив из Липецка занимал 12-е место в классификации. Команды вступили во вторую часть сезона. «Сокол» сражается за более высокую позицию на стадии плей-офф. Команда из города химиков вряд ли догонит лидера Восточной конференции — «Рязань-ВДВ», который уже обеспечил себе комфортный отрыв от преследователей, но борьба с другими конкурентами в самом разгаре. В свою очередь для липчан каждый балл на вес золота — пока они не потеряли шансы на попадание в первую восьмерку. В зависимости от будущих результатов их положение может резко измениться как в хорошую, так и в плохую сторону.

В нынешнем регулярном чемпионате клубы уже встречались в конце прошлого года — тогда новочебоксарцы на выезде одержали две победы 6:1 и 7:4. Казалось, на домашней арене при поддержке родных болельщиков «Сокол» также должен выиграть в доминирующем стиле, но на деле все вышло иначе. Центральные трибуны были заполнены под завязку. Большинство зрителей хотели занять места поближе к скамейке хозяев, чтобы поддержать коллектив.

Со стартового свистка первого матча на льду закипели нешуточные страсти. Подопечные Егора Карпа на правах фаворита завладели инициативой, комбинировали в чужой зоне, бросали с разных позиций, но размочить счет никак не удавалось. При любой возможности гости стремились убежать в контратаку, но защита новочебоксарцев вместе с голкипером Ярославом Лешко не теряла бдительности и уверенно нейтрализовала угрозы.

Наступил экватор встречи, а счет 0:0. Напрашивался вопрос: «Голы будут?» И все-таки команды порадовали заброшенными шайбами. Причем первыми отличились гости, а на старте третьего периода «Липецк» уже повел 2:0. Здесь пришло время нервничать и переживать тренерскому штабу и игрокам «Сокола». В кульминационный момент хоккеисты проявили характер и все-таки разрушили непробиваемую защитную стену соперника. Сначала Андрей Жаровцев отквитал шайбу, а на 47-й минуте новичок клуба Роман Хорошунов сравнял цифры на табло. А на первой минуте овертайма Ильдар Арсланов точным броском принес новочебоксарцам победу со счетом 3:2.

Казалось, что в повторном матче коллектив из Новочебоксарска решил проблему, связанную с реализацией опасных моментов. Ведь на пятой минуте под мощный рев трибун Илья Нуякшев вывел «Сокол» вперед. Далее на льду вновь наступило голевое затишье. При этом хоккеисты полностью погрузились в борьбу — они припечатывали друг друга в борт с завидной регулярностью. Силовые приемы — одна из важных составляющих игры.

Во втором периоде гости провели серию атак, которая могла завершиться голом. Но ближе к концу двадцатиминутки новочебоксарцы получили большинство, довели шайбу до защитника Даниила Никулаева, а тот долго не раздумывал и хлестким щелчком в одно касание вонзил снаряд в сетку ворот — 2:0. До второго перерыва «Соколу» нужно было сохранить ворота в неприкосновенности. Однако хозяева не справились с этой задачей, в результате удалений команда осталась втроем против пятерых соперников и пропустила — 1:2.

Заключительный отрезок команда из Новочебоксарска снова начала активно. Игроки «Сокола» имели несколько убойных моментов, но шайба пару раз предательски попадала в каркас ворот. В свою очередь «Липецк» более эффективно подошел к реализации — после одной из вылазок хоккеист гостей Тимофей Тимохин оформил дубль. Основное время встречи завершилось 2:2.

В дополнительной пятиминутке главный герой в стане гостей Тимофей Тимохин заработал удаление. И здесь от новочебоксарцев прилетел ответный удар — Даниил Никулаев забросил вторую шайбу, приведя болельщиков в восторг. «Сокол» снова победил в овертайме со счетом 3:2.

После матча наставник «Липецка» Дмитрий Евстигнеев подчеркнул, что прошедшие игры послужили хорошим уроком для команды, а также отметил мастерство новочебоксарцев. «Мы очень много выдумывали, когда этого не нужно было делать. Хорошо, что выиграли и взяли очки. В плей-офф уже будет совсем другая игра», — поделился мнением главный тренер «Сокола» Егор Карп.

На данный момент «Сокол» располагается на третьем месте Восточной конференции в турнирной таблице НМХЛ.