Будущие мамы получат необходимые навыки и душевный настрой

«Солнышко мое, я с нетерпением жду нашей встречи», — именно так, обнимая и поглаживая свои животики, с малышами разговаривают будущие мамы — пациентки Центральной городской больницы. К предстоящему радостному событию нужно готовиться не только физически, но и морально, настраиваясь и строя планы.

Одна из главных задач специалистов женской консультации медучреждения — постоянный контроль за здоровьем беременных и только что родивших женщин. У каждой из них свой анамнез, своя история и ожидания, поэтому и подход всегда индивидуальный.

«Большую пользу приносят занятия в Школе обучения грудному вскармливанию для беременных и в Школе техники лактации и сохранения грудного молока после рождения ребенка, — рассказывает заведующая женской консультацией Центральной городской больницы Марина Куприна. — Информация, которой щедро делятся наши профессиональные врачи, помогает не только в сохранении и укреплении здоровья мамы и малыша, но и усиливает их эмоциональную связь. Крайне важно сформировать у ребенка чувство безопасности и привязанности: это способствует спокойствию мамы, снижая риск послеродовой депрессии».

В рамках национального проекта «Семья» в 2025 году команда отделения провела более сорока обучающих занятий, которые помогли освоить практические навыки примерно тысяче женщин. В наступившем году работа в этом направлении будет продолжена и усилена. До конца января здесь запланированы два занятия. Врач-акушер-гинеколог Марина Яковлева приглашает всех желающих без предварительной записи.

21 января состоится урок на тему «Подготовка к грудному вскармливанию новорожденного».

28 января — «Процесс лактации: основные правила и техники грудного вскармливания, сохранение грудного молока после рождения ребенка».

Мероприятия пройдут по адресу: г. Чебоксары, проспект Ленина, 12, 4-й этаж, актовый зал. Начало — в 14.00. С собой необходимо взять обменную карту беременной.

Новые знания закрепляются быстро и устойчиво, когда дело касается будущего малыша. Фото автора