Светлой памяти Магарина Александра Николаевича

С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине руководителя Секретариата руководства Государственного Совета Чувашской Республики Александра Николаевича Магарина.

Александр Николаевич был высокопрофессиональным, преданным своему делу государственным служащим и талантливым журналистом. Выпускник Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, он посвятил себя служению обществу.

Александр Магарин начинал карьеру ответственным секретарем и заместителем редактора газеты «Сувар» (Казань). Затем трудился редактором телевидения Чувашской государственной телевизионной и радиовещательной компании (1994 – 1997), консультантом Администрации Президента Чувашии (1997 – 2004), заместителем директора ГТРК «Чувашия» (2004 – 2009), начальником отдела информационной политики Минкультуры Чувашии (2009 – 2012), директором, заместителем директора Национальной телерадиокомпании Чувашии Минцифры Чувашии (2014 – 2021). Его труд на этих постах оставил значительный след в развитии средств массовой информации республики.

Магарин Александр Николаевич с 2021 года по настоящее время являлся руководителем Секретариата руководства Государственного Совета Чувашской Республики. Ответственную работу в Государственном Совете Чувашской Республики он выполнял с высокой самоотдачей. Был компетентным, инициативным и высокоорганизованным руководителем. Его труд был направлен на эффективное решение задач, стоящих перед парламентом Чувашии.

Александр Николаевич пользовался большим уважением коллег, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики и журналистского сообщества. За многолетнюю добросовестную работу во благо Чувашской Республики награжден Почетной грамотой Чувашской Республики.

Магарин Александр Николаевич оставил о себе светлую память как о человеке глубокой порядочности, искренней доброжелательности и неизменной готовности прийти на помощь.

Трудно говорить о нем в прошедшем времени. Его уход – невосполнимая утрата для всего коллектива и всех, кто его знал.

Скорбим вместе с родными и близкими Александра Николаевича. Выражаем семье глубокие соболезнования.

Светлая память об Александре Николаевиче Магарине – настоящем патриоте и чутком человеке – навсегда сохранится в наших сердцах.

С искренними соболезнованиями, Черкесов Л.И., Горбунов В.А., Петрова О.И., Марушин А.А., Степанов Н.А., Шурчанов А.В., Александров А.Ю., Алексеев Р.Ю., Алексеева И.А., Андреев А.М., Антонов В.М., Арсютов Д.Г., Викторов В.Н., Владимиров А.А., Горбунов Е.В., Данилов Г.В., Дельман О.А., Ерощенко С.Е., Зорин Ю.А., Изотова К.А., Ильина Л.А., Кольцов С.А., Краснов П.С., Лидерман В.В., Малов Н.В., Мельников С.В., Мешков О.В., Моляков И.Ю., Мурайкин В.И., Мурыгин А.В., Никитин А.В., Николаев Н.С., Попов Ю.А., Пронин Л.Н., Резников М.С., Свешников В.В., Семенов С.П., Солдатов В.Д., Степанов К.О., Степанов Ф.М., Таланов Е.В., Титов А.И., Угаслов Н.Ф., Федотов А.И., Степанов М.В., Трофимов В.В.

Отпевание и прощание состоится 25 декабря 2025 года в 11.00 в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары.