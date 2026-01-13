Предпринимателям Чувашии предоставят субсидии на покупку «магазинов на колесах»

Правила оказания такой господдержки утвердил постановлением Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов.

Исходя из документа, субъекты малого и среднего предпринимательства смогут возместить до 30% затрат, но не более 1,4 млн рублей, на приобретение автолавок, автомагазинов, автоприцепов для обслуживания малочисленных и удаленных населенных пунктов республики.

Как отмечают в Минэкономразвития Чувашии, в республике насчитывается 122 населенных пункта, где отсутствуют как стационарные торговые объекты, так и мобильная торговля. Внедрение механизма господдержки поможет обеспечить их жителей товарами первой необходимости.

 

Опубликовано: 15 января 2026 г.


