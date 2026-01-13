Домклик: Чувашия в числе регионов-лидеров по приросту спроса на ипотеку

Аналитический центр Домклик от Сбера изучил, в каких регионах наиболее вырос спрос на ипотеку по итогам 2025 года. Лидером стала Республика Марий Эл, где объёмы выдач ипотеки в Сбере год к году выросли почти на 78%. Чувашия вошла в топ-7 регионов с приростом 42,7%.

Регионы-лидеры по росту объёмов ипотечного кредитования в 2025 году В 2025 году рынок ипотечного кредитования стал восстанавливаться, что подтверждает позитивная динамика выдач. Так, по России объём ипотечных выдач вырос на 22%: с 2,5 трлн в 2024 году до более 3 трлн по итогам 2025 года. При этом в 44 российских регионах прирост выдач был выше общероссийских показателей.

По результатам 2025 года лидером по росту объёмов ипотечных выдач стала Республика Марий Эл там прирост выдач к 2024 году составил почти 78%: с 8,7 млрд до 15,4 млрд руб. В Чувашии объемы выдач ипотеки выросли с 18,1 до 25,8 млрд руб.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Прирост ипотечного кредитования в Чувашии демонстрирует уверенное восстановление рынка недвижимости. Наши клиенты оценили доступность условий в т.ч. благодаря таким госпрограммам как льготная ипотека. Мы продолжаем развивать наши сервисы и продукты, чтобы сделать недвижимости комфортной и доступной для каждого жителя Чувашской Республики».

Несмотря на то, что во многих регионах (Новгородская, Орловская, Тамбовская области и др.) рост жилищного кредитования обусловлен так называемым эффектом низкой базы изначально невысоким спросом на ипотеку и низкими темпами строительства, в рейтинг вошли и регионы, стабильно входящие в топ-10 как по объёмам строительства жилья, так и по спросу на ипотеку. Прежде всего это Москва: в столице рост интереса к ипотеке составил 37,4%. В денежном выражении объёмы кредитования выросли с 272,4 млрд по итогам 2024 года до 374,3 млрд к концу 2025 года. К регионам, закрепившим свои высокие показатели, можно отнести Ростовскую область с ростом кредитования на 37,9% до 90,1 млрд руб. и Ленинградскую область, где объёмы выдач выросли на 40,5% до 64,4 млрд рублей.

Также среди регионов рейтинга можно выделить Воронежскую область (рост объёмов кредитования на 48,3% год к году) и Пермский край (38,4%). Это субъекты со сравнительно высокими объёмами выдач, которые смогли приблизиться к регионам-лидерам по объёмам ипотечных выдач. Так, в Воронежской области объёмы выдач выросли до 52,6 млрд, а в Пермском крае до 54,1 млрд.

В Домклик от Сбера считают, что одной из причин выросших объёмов кредитования стало увеличение спроса на льготную ипотеку. Всего за 2025 год на программы с господдержкой пришлось более 83% от общего объёма выдач. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 72%.