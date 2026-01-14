Запах котлет толкнул на преступление

В отдел МВД России «Козловский» поступило сообщение от 57-летней жительницы округа о краже сумки с деньгами и документами. Женщина буквально на минуту оставила ее без присмотра у магазина в деревне Станция Тюрлема.

Старший следователь территориального отдела полиции Алена Аристархова периодически звонила на телефон потерпевшей, находившийся в пропавшей сумке. Звонки услышал мужчина, проживающий на соседней улице, — он как раз вышел во двор, чтобы расчистить снег возле машины. Так сельчанин обнаружил сумку.

На поверхности находки были замечены следы собачьих зубов. Вероятно, животного привлек запах замороженных котлет, добраться до которых «воришке» так и не удалось.