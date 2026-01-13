Жители Чувашии по традиции отметили Старый Новый год

В атмосфере праздника

В сельских Домах культуры и клубах прошли развлекательные мероприятия, объединившие детей и взрослых.

Поселок Ибреси превратился в центр волшебства — здесь состоялся слет Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные герои прибыли из десяти сельских поселений округа. Сначала они организовали веселый хоровод на главной площади поселка, зарядив позитивным настроением местных жителей. А кульминацией праздника стал конкурс на сцене Центра развития культуры. Жюри признало победителями Деда Мороза и Снегурочку из Тойсипаразусинского сельского Дома культуры: Николая Ильина и Надежду Лазареву.

В Атнарском сельском Доме культуры Красночетайского округа накануне наступления Старого Нового года провели «Щедрый вечер». Концертную программу подготовил фольклорный коллектив «Айхал», зрителей также познакомили с народными обычаями и приметами, связанными с привлечением добра и благополучия. Был накрыт богатый стол, особое место среди угощений занимала кутья — каша с медом, орехами и сухофруктами.

Свой центр творчества и общения есть теперь и у жителей деревни Новые Мамеи Канашского округа — 14 января здесь открылся клуб, это результат реализации программы инициативного бюджетирования. В подарок от администрации ансамблю «Улах» на новоселье был вручен баян, артисты порадовали гостей концертной программой.

В деревне Подлесные Чурачики Комсомольского округа провели конкурс «Самый большой снеговик». Итоги подвели 14 января. Победил Владимир Петров — «снежного скульптора» наградили дипломом и подарочным сертификатом.

Старый Новый год не прошел и мимо жителей Аликовского округа: праздничные развлекательные программы состоялись в Русско-Сорминском и Карачуринском сельских Домах культуры. Гости пели колядки, гадали, участвовали в конкурсах. Не скучали и жители деревни Лащ-Таяба (Яльчикский округ): в местной библиотеке прошел вечер отдыха «Снова праздник у ворот — это Старый Новый год!». Дружескую, радостную атмосферу создавал коллектив «Тайпи». Теплое и душевное общение стало прекрасным завершением череды новогодних торжеств.