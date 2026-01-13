Лана Прусакова вернулась на международную арену, а «ЛАВА» выиграла в волейболе и в футзале

ВОЛЕЙБОЛ. В пятом туре чемпионата России первой лиги ПФО мужская команда «ЛАВА» из села Норваш-Шигали обменялась победами с «Динамо» из Самары. Первую встречу клуб из Чувашии выиграл 3:0, а во второй уступил 2:3.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. На первенстве ПФО среди юношей и девушек до 16 лет спортсмены из Чувашии завоевали три золотые, пять серебряных и десять бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы республики.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На лыжероллерной трассе Центра зимних видов спорта прошли чемпионат и первенство Чувашии. Среди женщин Ульяна Сокольская завоевала две золотые награды в гонках классическим и коньковым стилем. У юниоров 21-23 лет Александр Никоноров оформил «золотой» дубль. В группе девушек Татьяна Яковлева дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета, сообщили в пресс-службе спортивной школы олимпийского резерва № 2.

ТЕННИС. 23-летний уроженец Чебоксар Марат Шарипов выступил во втором турнире категории «челленджер» в Нонтхабури (Таиланд). В первом раунде наш земляк одолел Хен Чона из Южной Кореи 6:3, 6:2. Далее он победил Даниэля Михальски из Польши 6:4, 6:3. На стадии четвертьфинала в драматичном поединке Шарипов уступил испанцу Полу Мартину Тиффону 6:2, 2:6, 6:7 (13:15).

ФРИСТАЙЛ. Спортсменка из Чувашии Лана Прусакова заняла 21-е место в квалификации этапа Кубка мира в швейцарском Лаксе в дисциплине «слоупстайл», набрав в лучшей попытке 49,40 балла. В результате она не прошла в финал. Отметим, что Прусакова недавно получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (ФИС), дающий право участвовать в мировых и европейских соревнованиях под эгидой организации.

ФУТЗАЛ. Завершился седьмой тур чемпионата Чувашии. «Канмаш-Лидер» из Канаша обыграл чебоксарский «Абсолют» 4:1, «ЛАВА» одолела МФК «Спартак» из Чебоксар 4:0, «Эврика-ЧГУ» победила новочебоксарский «Бокс» 6:1, а встреча между ЧГПУ и «Сокол-СШ № 1» из Новочебоксарска закончилась результативной ничьей 6:6.