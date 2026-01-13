Приглашают стать «земским учителем»

Уже шестой год подряд эта инициатива помогает привлекать квалифицированные педагогические кадры в сельские школы и школы малых городов республики.

Основная цель программы «Земский учитель» — мотивировать педагогов переехать для работы в населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек. Победители конкурсного отбора получают не только интересную работу, но и существенную материальную поддержку: единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Со школой заключается трудовой договор с обязательством отработать не менее пяти лет.

За время действия программы в школы Чувашии уже трудоустроились 40 учителей. В новом, 2026 году, для участников программы в республике утверждена квота в 16 вакансий в разных районах. Требуются специалисты по ключевым предметам: математике, физике, информатике, английскому языку, химии, а также учителя начальных классов.

Вакансии открыты в Аликовском, Батыревском, Канашском, Комсомольском, Козловском, Красноармейском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском и Шумерлинском округах.

Прием заявок проходит на федеральном портале «Земский учитель» до 15 апреля. Участником может стать педагог в возрасте до 55 лет включительно, имеющий соответствующее профессиональное образование. Учебная нагрузка в новой школе составит не менее 18 часов в неделю.

Помимо федерального миллиона, учителя, переехавшие по программе, могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки от местных властей. Муниципалитеты часто помогают с предоставлением или компенсацией аренды жилья, а также возмещают часть расходов на коммунальные услуги. Для молодых специалистов предусмотрены стимулирующие надбавки к зарплате и дополнительные выплаты.

Программа «Земский учитель» является частью национального проекта «Молодежь и дети» и доказала свою эффективность в решении кадрового вопроса на селе, способствуя повышению качества образования.

Иван Максимов