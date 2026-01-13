Чувашия наращивает подготовку операторов и инженеров для беспилотной отрасли

Управляющая компания промышленного кластера «БАРС» — компания «БАС-Системс» — совместно с Новочебоксарским химико-механическим техникумом организовала обучение около 50 специалистов по направлениям «оператор беспилотных авиационных систем» и «слесарь-сборщик». Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова подготовил еще 21 оператора.

По словам руководителя кластера «БАРС» Станислава Басникова, сегодня фактически формируется новая инженерная профессия — на стыке авиации, IT и промышленной сборки. От того, насколько системно будет выстроена подготовка кадров, зависит конкурентоспособность региона и технологическая независимость всей страны.

По данным Министерства транспорта России, до 2030 года отечественной отрасли потребуется порядка 335 тыс. квалифицированных специалистов. Масштабный запрос на кадры открывает дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Только в 2025 году образовательные программы по беспилотным технологиям в рамках федерального проекта «Беспилотные авиационные системы» прошли 11 тыс. человек.

Опубликовано: 16 января 2026 г.


