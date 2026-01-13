За сухими цифрами — улучшение жизни людей

Наша газета уже писала, что Кабинетом министров Чувашии в преддверии нового года утверждена Республиканская адресная инвестиционная программа, реализация которой рассчитана до 2028 года. Ее цель — комплексное обновление инфраструктуры: дорог, соцсферы и коммунального хозяйства. Общий объем финансирования — почти 29 миллиардов рублей, причем важную роль играет поддержка федерального центра, который предоставляет более 13,7 миллиарда.

«Программа направлена на то, чтобы каждый житель, от Чебоксар до самых удаленных сел, ощутил позитивные изменения в ближайшие годы», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщил руководитель регионального Минстроя Владимир Максимов, всего в программу вошли 133 объекта по 11 направлениям. На многих площадках строители уже развернули работу. Помимо анонсированных школ в «Новом городе» Чебоксар (на 1400 мест), Вурнарах и Комсомольском, возводится физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шыгырданы. Идет реконструкция Музея А.Г. Николаева в Шоршелах и корпуса Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства.

Предусмотрено проектирование здания столовой Комсомольской СОШ № 1, поликлиники и спортивных плоскостных сооружений на территории спортивной школы № 1 в Алатыре, спортивной школы «Хелхем» Аликовского округа. Значительная часть средств пойдет на модернизацию «подземного» хозяйства: очистные сооружения в Мариинском Посаде, Цивильске и поселке Сосновка в Чебоксарах и новые системы водоснабжения в Батыревском, Цивильском и Красночетайском округах позволят решить давние проблемы жителей.

В планах также строительство школы на 825 мест и инженерных сетей в микрорайоне «Акварель» в Чебоксарах, детского сада на 180 мест в «Новом городе», очистных сооружений в Комсомольском муниципальном округе. Кроме того, в 2027 году планируется начать строительство трассы маунтинбайка на базе спортивной школы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды в Чебоксарах. В 2028-м предусмотрено возведение лечебного корпуса Урмарской ЦРБ и Ибресинского дома-интерната.

Одно из ярких направлений программы — «культурный десант» в округа. Планируется построить сразу семь новых Домов культуры в Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Янтиковском, Алатырском и Аликовском округах. Это станет настоящим подарком для жителей, особенно в сельской местности.

Не менее важны проекты в здравоохранении. И здесь показателен пример Алатырского округа. Как рассказал председатель местной общественной палаты, главный врач центральной районной больницы Юрий Боголюбов, программа не просто включила в себя объекты для района, а предусматривает создание целого медицинского кластера.

«Особо радует, что запланировано строительство новой поликлиники в Алатыре! — поделился Юрий Боголюбов. — Старое здание уже не отвечает современным нуждам — в нем не хватает кабинетов, есть ряд технических проблем. Современное здание будет расположено рядом со стационаром, планируется даже их соединить переходом. Кроме того, рядом будут расположены роддом, корпус инфекционного отделения. Таким образом, большинство корпусов больницы образуют своеобразный медгородок».

Помимо поликлиники, для Алатырского округа Республиканская инвестиционная программа также предусматривает продолжение строительства школы в Чуварлеях, новый Дом культуры в поселке Киря и разработку проекта новых спортивных площадок. Власти республики понимают, что исполнение достаточно амбициозных планов требует ответственного и дисциплинированного подхода.

«Контроль за эффективным целевым использованием каждого бюджетного рубля должен быть жестким, а сроки ввода объектов незыблемыми», — заявил Председатель Кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов. Экспертное сообщество в целом принятие документа оценивает положительно.

«Это не просто масштабная инвестиционная программа, — считает зампред Общественной палаты Чувашии Сергей Кудряшов. — Она демонстрирует внимание государства к нуждам каждого жителя региона, подчеркивая важность равноправия и доступности социальных благ для всех категорий граждан». А член Общественной палаты Станислав Афанасьев отмечает положительное влияние РАИП на экономический рост и качество жизни.

В то же время звучат и призывы к бдительности. «Нужно заказчикам работ всех уровней и общественникам добиваться безусловного исполнения утвержденного плана», — отметил Владимир Яшнов, представитель Шумерлинского округа.

Таким образом, Республиканская адресная инвестиционная программа — это не просто перечень строек, а стратегическая карта развития Чувашии на ближайшие годы. Несомненно, ее успешная реализация сделает комфортнее повседневный быт, учебу, лечение и отдых для сотен тысяч жителей республики.

Василий Григорьев