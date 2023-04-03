Самбо — путь к победе

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Сенатор пообщался с кадетами и ответил на их вопросы. Фото Кирилла Наумова

В Чувашском кадетском корпусе имени А.В. Кочетова со школьниками встретился сенатор Российской Федерации от Чувашской Республики Владимир Николаев. Здесь прошел патриотический урок «Мой край. Шаг к Победе» и тренировка по самбо. Встреча состоялась в рамках организованного партией «Единая Россия» марафона «Наша Победа».
В этом году «Единая Россия» по проекту «Zа самбо» реализует в Чувашии направление «Самбо в школу». Именно благодаря ему в кадетском корпусе появилась возможность организовывать занятия по самбо на системной основе — там постелили ковер, обустроили специальный зал и решили вопрос с тренерами. То же самое планируется сделать еще не менее чем в 10 школах Чувашии, половина из которых в районах республики.
«Одним из ключевых событий станет школьная лига самбо, которая в новом формате пройдет уже в этом году. По итогам соревнований между школами будет сформирована команда республики, для участия в окружной, а затем, надеюсь, и в федеральной части соревнований. Лига станет отличным стимулом для занятий, позволит привлечь к занятиям спортом еще большее количество учеников школ», — сказал Владимир Николаев.

Опубликовано: 12 апреля 2023 г.


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