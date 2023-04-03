В Чувашии спасатели вытащили увязшего в колодце мужчину

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Неординарная спасательная операция прошла на днях в Чебоксарском муниципальном округе. Сотрудники республиканской поисково-спасательной службы помогли мужчине, который застрял в колодце.
Житель деревни Шанары Чебоксарского округа решил почистить шахту и дно своего колодца. Для этого он спустился в 15-метровую скважину. Но в процессе работы мужчину стало засасывать в жидкую глину. Попытки выбраться самостоятельно ни к чему не привели. «Трясина» не отпускала бедолагу. Даже поспешившие на помощь друзья не смогли помочь сельчанину. Пришлось вызвать спасателей.
Как сообщили в Чувашской республиканской поисково-спасательной службе, после получения вызова бригада выехала незамедлительно. Прибыв на место, спасатели с помощью альпинистских снаряжений благополучно достали мужчину из колодца на твердую землю. Грязный, но счастливый, он поблагодарил своих спасителей.

Опубликовано: 5 апреля 2023 г.


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