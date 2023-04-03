В Чувашии спасатели вытащили увязшего в колодце мужчину

Неординарная спасательная операция прошла на днях в Чебоксарском муниципальном округе. Сотрудники республиканской поисково-спасательной службы помогли мужчине, который застрял в колодце.

Житель деревни Шанары Чебоксарского округа решил почистить шахту и дно своего колодца. Для этого он спустился в 15-метровую скважину. Но в процессе работы мужчину стало засасывать в жидкую глину. Попытки выбраться самостоятельно ни к чему не привели. «Трясина» не отпускала бедолагу. Даже поспешившие на помощь друзья не смогли помочь сельчанину. Пришлось вызвать спасателей.

Как сообщили в Чувашской республиканской поисково-спасательной службе, после получения вызова бригада выехала незамедлительно. Прибыв на место, спасатели с помощью альпинистских снаряжений благополучно достали мужчину из колодца на твердую землю. Грязный, но счастливый, он поблагодарил своих спасителей.