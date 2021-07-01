Новый очаг культуры

В деревне Яуши Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района открылся новый клуб.

Прежний очаг культуры был построен еще в 1927 году. Строительство нового началось в 2018 году и проходило в два этапа с привлечением средств местного бюджета. В прошлом году было приобретено звуковое и световое оборудование на общую сумму 300 тыс. руб. и мебель на 100 тыс. руб. В два с половиной миллиона обошлось благоустройство территории.

«Мы возрождаем очаг культуры в деревне Яуши. Новый клуб стал настоящим украшением села. А его торжественное открытие стало самым радостным событием и настоящим праздником для всех сельчан», — поздравил участников торжественной церемонии глава Чебоксарского района Виктор Михайлов, сообщает пресс-служба райадминистрации.