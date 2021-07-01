Новый очаг культуры

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Петь и плясать у порога «очага культуры» артистам пришлось только на церемонии открытия. А затем концерты «переедут» под крышу — благо теперь в клубе есть и современная сцена, и просторный зрительный зал. Фото cap.ru

В деревне Яуши Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района открылся новый клуб.

Прежний очаг культуры был построен еще в 1927 году. Строительство нового началось в 2018 году и проходило в два этапа с привлечением средств местного бюджета. В прошлом году было приобретено звуковое и световое оборудование на общую сумму 300 тыс. руб. и мебель на 100 тыс. руб. В два с половиной миллиона обошлось благоустройство территории.

«Мы возрождаем очаг культуры в деревне Яуши. Новый клуб стал настоящим украшением села. А его торжественное открытие стало самым радостным событием и настоящим праздником для всех сельчан», — поздравил участников торжественной церемонии глава Чебоксарского района Виктор Михайлов, сообщает пресс-служба райадминистрации.

Опубликовано: 19 июля 2021 г.


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