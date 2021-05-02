В деревне Ильбеши началось долгожданное обустройство дороги

В деревне Ильбеши Чебоксарского района, кажется, начала решаться застарелая проблема. В распутицу здесь было трудно добраться до улицы Школьной, которая находится на отшибе, за оврагом. Пешеходам приходилось месить грязь сапогами, а машины и вовсе застревали. И вот на днях на грунтовую дорогу, которая соединяет две части деревни, завезли несколько грузовиков битого кирпича. Узнав об этом, ильбешинцы с энтузиазмом вышли помогать приводить в порядок «магистраль местного значения»…

Это сельское ниме имеет свою предысторию. Месяц назад, устав от неудачных попыток достучаться до местных властей, ильбешинцы решились на радикальный шаг и направили видеообращение в редакцию «Советской Чувашии» с просьбой посодействовать в благоустройстве дороги. Журналисты, вооружившись резиновыми сапогами и видеокамерой, выехали на место.

«Чтобы нам добраться с малой улицы (так ильбешинцы называют улицу Школьную, — Авт.) до соседней, где находится продуктовый магазин, медпункт и автобусная остановка, нужно пройти через овраг, а там сплошное бездорожье», — рассказала нам пенсионерка Нина Петрова. День выдался дождливым, и мы смогли убедиться в ее правоте лично. Глинистая грунтовка превратилась в вязкое болото. Не дай бог в такую погоду кому-нибудь из деревенских понадобится помощь экстренных служб…

Найти понимание с администрацией Синьяльского сельского поселения по «дорожному» вопросу местным жителям, по словам Нины Петровой, до сих пор не получалось. Поэтому в зимнее время деревенские скидывались по пятьдесят рублей, и тракторист очищал дорогу от снега. А в межсезонье привычно не снимали резиновых сапог.

Впрочем, в беседе с журналистами глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов был настроен вполне конструктивно. По его словам, дорогу неплохо бы отремонтировать в рамках программы инициативного бюджетирования. Администрация поселения готова составить сметную стоимость работ, встретиться с местными жителями и обсудить ситуацию. А пока, мол, можно сделать временную дорогу из битого кирпича.

Видеорепортаж о поездке в Ильбеши «Советская Чувашия» опубликовала на сайте газеты и на своих страничках в соцсетях. А всего через несколько дней сюда начали подъезжать грузовики с битым кирпичом. Трактор распределил стройматериалы по проезжей части. Да и сами ильбешинцы не остались в стороне — выходили в овраг с тележками и другими инструментами, помогали приводить дорогу в порядок.

Местные жители надеются вскоре забыть о резиновых сапогах как обязательном атрибуте при походе на работу, в школу или магазин. А газета будет следить за развитием событий — все-таки в 21 веке улицы в селах должны связывать дороги с более надежным покрытием, чем битый кирпич…

Фото Анастасии Ковалевой

В межсезонье на дороге, ведущей к улице Школьной не раз застревали автомобили экстренных служб.