Высший экономический совет обсудил перспективы сразу двух районов

Аграриям — земли, рабочим — коттеджи

Как известно, исполнение Комплексной программы развития Чувашии, принятой в прошлом году, находится под контролем Высшего экономического совета республики. Каждый район и город должны реализовать свои проекты в рамках этой долгосрочной программы. Первое в наступившем году заседание Совета было посвящено перспективам развития Мариинско-Посадского и Чебоксарского районов.

Доклады руководителей Минэкономразвития, Минсельхоза и Минстроя республики, а также глав администраций обоих районов отражали общее развитие территорий. В частности, Мариинско-Посадский район по итогам прошлого года выбился в лидеры по объемам строительства, увеличив соответствующий показатель в 11 раз по сравнению с 2019 годом. При этом темпы ввода в строй жилья там снизились. Застопорилось строительство блочно-модульных котельных в нескольких населенных пунктах. Серьезные проблемы — рекультивация твердых бытовых отходов и давние, но никак не закрывающиеся долги за газ…

«Выделено 50 млн рублей на благоустройство Мариинского Посада?» (как победителю Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Авт.) — поинтересовался председатель ВЭС, депутат Госдумы Анатолий Аксаков у главы районной администрации Владимира Мустаева. И, получив утвердительный ответ, продолжил: «Проектная организация определена?» «Сегодня определим к концу дня», — пообещал представитель района. «У меня просьба — не останавливайте процесс, потому что мы эти деньги можем потерять. Уйдем в суды, в разборки — кто выиграл, кто проиграл… Провели конкурс, определили победителя — и вперед надо двигаться», — взволнованно напутствовал председательствующий, видимо, хорошо знакомый с ажиотажем вокруг федерального денежного приза.

В Чебоксарском районе повысился спрос на жилье по льготной сельской ипотеке, значительно превысив предложение. Также беда с мусором, с несанкционированными свалками. Особенно в Атлашевском и Синьяльском сельских поселениях: там между Чебоксарами и Новочебоксарском идут большие стройки, и в близлежащие овраги сваливаются строительные отходы. Не хватает узких специалистов для работы в клубах — «хормейстеров, аккомпаниаторов и хореографов» — зачитал глава районной администрации Николай Хорасёв, полагающий, что для клубных работников надо принять ту же программу, что и для земских докторов и учителей.

Выступления представителей бизнес-сообщества, связанных с этими районами, были гораздо динамичнее, с четко сформулированными просьбами о поддержке.

Занятый сельским хозяйством Александр Никаноров обратил внимание на то, что производители подсолнечного масла, цены на которое взяло под контроль федеральное правительство, не намерены терять запланированную прибыль. И чтобы ее получить, повысили вдвое стоимость продукта переработки своего сырья — шрота, являющегося составной частью комбикормов. Предприниматель внес предложение регулировать на высоком уровне цены не только на масло, но и на шрот.

Представитель АО «Агрофирма «Ольдеевская» Евгения Беликова озабочена нехваткой земель под кормовую базу. «Есть земли, которые зарастают травой, но они в частных руках и не используются. Владельцы только вид делают — распашут, когда начальство с проверкой приезжает. Почему нельзя начать процедуру изъятия этих земель и передачу хозяйствующим субъектам?» — задала она единственный наболевший вопрос. Ее поддержала Елена Мефодьева, директор ООО «Чебомилк», заметившая, что покупные корма сильно выросли в цене, надо расширять собственные посевные площади.

Того же мнения придерживается и исполняющий обязанности генерального директора ООО «Агрохолдинг «Юрма» Иван Панин. На собственных полях предприятие намерено выращивать пшеницу, составляющую значительную часть в структуре кормов для птицы. Еще и.о. гендиректора попросил… воды. Любое предприятие по забою и обработке птицы потребляет много воды, но ее на этой птицефабрике почему-то дефицит. «Помогите нам обеспечить требуемый уровень водопотребления — для соблюдения правильной технологии при переработке туш и для качественной работы холодильных мощностей», — обратился он к Совету.

Два бизнесмена подняли «квартирный вопрос». Директор по экономике и финансам АО «Марпосадкабель» Юрий Морев сообщил, что на предприятии трудятся приглашенные специалисты из Казани, Саранска, Нижнего Новгорода, Перми. Потребность в рабочей силе остается. Но чтобы у сотрудников появился стимул переезхать поближе к работе, стоимость жилья должна быть привлекательной. Главный экономист завода предложил рассмотреть возможность оказания господдержки для строительства инфраструктуры коттеджного поселка на землях, находящихся в аренде или собственности у этого предприятия. «Пока мы распланировали поселок на 96 участков», — уточнил он.

Эта задумка нашла поддержку в Совете, но с оговорками. Самому предприятию тоже неплохо бы внести лепту в жилищное строительство, в рамках частно-государственного партнерства. И, второе, увеличивать внутреннюю кооперацию в республике, реализуя продукцию напрямую местным предприятиям. Пока же практически вся она уходит в Москву.

Начинающий предприниматель Дмитрий Платонов собирается создать «ягодный» кооператив и зарабатывать на клубнике, смородине, малине. Его предложение — внести в принимаемую федеральную программу, разрешающую фермерам возводить на сельхозземлях «дом фермера», существенное уточнение: подвести эти дома фермеров под статус индивидуального жилищного строительства. Тогда на строительство можно было бы использовать средства материнского капитала. Молодой человек привел яркий пример: «Когда шло освоение северных земель, северные надбавки давали, много льгот было — и люди уезжали со своей исторической родины, осваивали и обустраивали новые города и поселки. Примерно что-то такое хотелось бы увидеть сейчас».

Этот вариант поддержки нашел отклик у Анатолия Аксакова. Однако руководитель Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов высказался так: «Я категорически против, чтобы в республике разрешили ИЖС на сельхозтерритории. Давайте в каждом поле, кто где захочет, начнем строить дома, потом будем просить — тяните газ, электричество, дороги, бардака станет больше».

Подводя итог совещания, Анатолий Аксаков заявил, что многие проблемы можно эффективно устранить, для чего надо готовить проекты, проходить экспертизу и добиваться финансирования из федерального или республиканского бюджетов. Ну а некоторые вопросы требуют законодательных решений. «Их мы будем отрабатывать с депутатами Госдумы»,— заверил парламентарий.

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Действующая программа льготной ипотеки под 6,5% должна быть постепенно свернута, но при этом в ряде регионов льготные ипотечные программы стоит сохранить. Об этом заявлении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в конце прошлой недели сообщила «Российская газета».

«У нас должны быть системные программы по льготной ипотеке, на мой взгляд, должны быть и программы по поддержке ипотеки в ряде регионов, где в целом низкие объемы строительства…» — считает Набиуллина.

Глава ЦБ еще раз подтвердила, что льготная ипотека помогла поддержать в кризис и застройщиков, и заемщиков. Однако во многих российских регионах предложение жилья не успевало за спросом, что вылилось в резкий рост цен на жилье. «К январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был вот съеден с повышением цен на жилье», — сказала Набиуллина.

Фото: На федеральный приз марпосадцы собираются благоустроить улицы Набережную и Ленинскую.