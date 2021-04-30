В республике построят еще один ФОК

В селе Ишлеи Чебоксарского района начинается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном, сообщили в Минспорте Чувашии. Объект включен в федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

На днях республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашии заключила государственный контракт на строительство ФОКа в селе Ишлеи — его общая стоимость составляет более 171 млн рублей. Из федерального бюджета на возведение спортивного сооружения выделят более 133,6 млн рублей, а из республиканского — 37,3 млн рублей.

По проекту в трехэтажном здании ФОКа разместятся 25-метровый плавательный бассейн, спортивный и тренажерный залы, помещения для игры в настольный теннис и занятия борьбой, фитнес-зал, а также два зала для поддержания общей физической подготовки. По контракту спортивное сооружение должны достроить в декабре текущего года.